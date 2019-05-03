Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Автомобильный скандал в Германии: водитель судится за "нацистские" автономера

3 мая, 17:09

В "HH 1933" зашифровано приветствие неонацистов и год, когда они пришли к власти

Фото: Pixabay

Вскоре после того, как во время футбольного матча в Германии несколько болельщиков начали выкрикивать нацистское приветствие, власти признали правомерным изъятие у одного из местных водителей автомобильного номерного знака "HH 1933", который, как считает судья, перекликается с эпохой Третьего рейха.

Как объяснили в административном суде Дюссельдорфа, в 1933 году национал-социалисты пришли к власти в Германии, а аббревиатура HH означает нацистское приветствие "Хайль Гитлер" (Heil Hitler), которое неонацисты используют и по сей день

Любопытно, что сперва в дорожной службе не увидели ничего необычного в таком номерном знаке, который немецкий автомобилист зарезервировал для себя. Но он был отозван после поступившей жалобы одного из граждан.

Владелец номерного знака с таким решением не согласился и решил судиться, но судья принял решение не в его пользу. Теперь он может оспорить решение судьи в другой инстанции – Высшем административном суде в Мюнстере.

Напомним, что на аукционе в немецком Нюрнберге не смогли продать пять картин, автором которых якобы является рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер. Вероятнее всего, потенциальные покупатели засомневались в их подлинности.

Мы также писали о суде над немецкой неонацисткой Беатой Чепе, которая, будучи участницей группировки "Национал-социалистическое подполье", оказалась причастна к убийству девяти человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Германия, водитель, нацизм, неонацизм, гитлер, автомобильные номера

Вы сейчас просматриваете новость " Автомобильный скандал в Германии: водитель судится за "нацистские" автономера". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Deutsche Welle

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владелице дома Гитлера заплатят полтора миллиона евро

26 февраля, 06:27

Такое решение связано с исторической значимостью здания

Появилось фото "предсмертной записки Гитлера": что он написал

25 апреля, 08:52

Адольф Гитлер и его жена Ева Браун совершили самоубийство 30 апреля 1945 года

Германия платит пенсии тысячам бывших нацистов – СМИ

25 февраля, 11:48

Больше всего "гитлеровских пенсионеров" живут в Польше и Словении

В Германии полиция прекратила рок-концерт за нацистское приветствие

2 декабря 2018, 22:43

Жители города также жаловались на громкость концерта

Родителей, назвавших сына в честь Гитлера, посадили в тюрьму

19 декабря 2018, 01:05

Адам Томас и Клаудия Пататас оказались за решеткой за участие в неофашистской организации "Национальное действие"

Немецкого политика поймали с "гитлеровским вином"

19 октября 2018, 04:10

Старые фотографии Джессики Бисманн нашли в социальной сети MySpace

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

Назван самый полезный суп

Зинченко установил уникальный рекорд АПЛ

Ученые перечислили возможные признаки онкозаболевания

Руководство «Спартака» провело жесткий разговор с Кононовым

Мужчина из Приднестровья с ребенком на руках ворвался в Украину

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Грицак назвал имя организатора убийства контрразведчика

Курчатовский институт заканчивает создание нейтронной установки

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае