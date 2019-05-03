Автомобильный скандал в Германии: водитель судится за "нацистские" автономера

В "HH 1933" зашифровано приветствие неонацистов и год, когда они пришли к власти

Фото: Pixabay

Вскоре после того, как во время футбольного матча в Германии несколько болельщиков начали выкрикивать нацистское приветствие, власти признали правомерным изъятие у одного из местных водителей автомобильного номерного знака "HH 1933", который, как считает судья, перекликается с эпохой Третьего рейха.

Как объяснили в административном суде Дюссельдорфа, в 1933 году национал-социалисты пришли к власти в Германии, а аббревиатура HH означает нацистское приветствие "Хайль Гитлер" (Heil Hitler), которое неонацисты используют и по сей день

Любопытно, что сперва в дорожной службе не увидели ничего необычного в таком номерном знаке, который немецкий автомобилист зарезервировал для себя. Но он был отозван после поступившей жалобы одного из граждан.

Владелец номерного знака с таким решением не согласился и решил судиться, но судья принял решение не в его пользу. Теперь он может оспорить решение судьи в другой инстанции – Высшем административном суде в Мюнстере.

Напомним, что на аукционе в немецком Нюрнберге не смогли продать пять картин, автором которых якобы является рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер. Вероятнее всего, потенциальные покупатели засомневались в их подлинности.

Мы также писали о суде над немецкой неонацисткой Беатой Чепе, которая, будучи участницей группировки "Национал-социалистическое подполье", оказалась причастна к убийству девяти человек.

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