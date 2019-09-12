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В России сделали заявление по стратегическому диалогу с США

12 сентября, 12:30

В Москве утверждают, что хотят полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности

/ Фото: Getty Images

Россия рассчитывает возобновление полноценных переговоров с США по стратегической стабильности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности, – подчеркнул высокопоставленный дипломат. – Рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег (США) к серьезному и заинтересованному диалогу".

Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщила, что США и Россия намерены начать стратегический двусторонний диалог по широкому кругу вопросов.

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"Заместитель госсекретаря Хейл также увидится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым для проведения предварительной встречи с целью запуска широкого стратегического политического диалога по американо-российским отношениям", – сообщило внешнеполитическое ведомство США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в ближайшем времени после окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотят разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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Россия США диалог

Источник: ТАСС

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