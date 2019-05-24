В России школьник избил депутата из партии Путина

На Екатерину Вахитову напал девятиклассник, когда она выступала на последнем звонке в одной из школ

Екатерина Вахитова. Фото: potokmedia.ru.

Спустя пару месяцев после избиения члена партии главы государства "Единая Россия" Виталия Милонова в Санкт-Петербурге, в РФ напали на другую представительницу политической силы.

Инцидент произошел на празднике последнего звонка в городе городе Марий Эл, где Екатерина Вахитова пострадала, выступая на празднике последнего звонка в одной из школ.

На кадрах, снятых на месте событий, видно, как депутат выступает с речью в школьном спортзале, но в какой-то момент к ней подбегает ученик-девятиклассник и начинает бить.

Прежде чем в ситуацию вмешались присутствующие, подросток успел нанести женщине несколько ударов.

В конце концов, школьника вывели из зала. Сама Вахитова обратилась в полицию и написала заявление о нападении. Сейчас российское МВД проводит проверку.

Напомним, ранее правоохранительные органы Московской области РФ поместили в следственный изолятор сына члена ингушского отделения "Единая Россия" Закрия Мамилова, которого обвинили в терроризме.

Мы также писали, что в начале этого года прямо в российском Совете Федерации задержали "единоросса" Рауфа Арашукова, которого обвинили в причастности к убийству.

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