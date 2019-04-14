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В Санкт-Петербурге избили скандального депутата из партии Путина

Сегодня, 15:04

Однозного парламентария Виталия Милонова ударил дверью администратор штрафплощадки

Виталий Милонов. Фото: vk.com/milonov
Виталий Милонов. Фото: vk.com/milonov.

Член Государственной Думы России от партии "Единая Россия" Виталий Милонов, которому ранее запретили въезд в Украину, сообщил об избиении его сотрудниками штрафплощадки в Санкт-Петербурге 13 апреля.

В пресс-службе одиозного депутата, утверждают, что инцидент произошел, когда он пришел, чтобы вернуть свой эвакуированный автомобиль, но, очевидно, машина принадлежит не ему, так как на опубликованном видео эвакуаторщик Иван Безменников говорит, что он не является владельцем.

Политик утверждает, что по вине сотрудников штрафплощадки, бампер и коробка передач автомобиля были повреждены. А когда он потребовал составить необходимые документы для фиксации повреждений, ему отказали.

Кроме того, по его словам, эвакуаторщик был пьян, требовал от него денег, и, пытаясь вытолкнуть из помещения, ударил дверью. Однако на опубликованном видео слышно, как он сам оскорбляет своих оппонентов.

Милонов утверждает, что уже обратился в правоохранительные органы с требованием разобраться в случившемся.

В то же время обвиненный им в нападении мужчина утверждает, что депутат сам ударился о закрывающуюся дверь.

Напомним, что Милонов известен своими скандальными выходками. В частности, в 2017 году он посетил оккупированные территории Донбасса – Горловку и Зайцево и подарил боевикам тепловизор и квадрокоптер.

Еще одна необычная идея депутата касается питания в российской армии – он предложил дополнить меню Вооруженных сил РФ шаурмой, выразив уверенность, что это повысит боеспособность солдат.

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Тег депутат, Санкт-Петербург, Единая Россия, Госдума РФ, штрафплощадка, Милонов, эвакуатор

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Источник:

Интерфакс

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