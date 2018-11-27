В России школьники подожгли друга на катке (видео 18+)

Вчера, 17:54

"Шутники" пытались погасить огонь при помощи огнетушителя, но пламя лишь перекинулось на другую одежду


Правоохранительные органы российского Красноярска начали проверку инцидента, произошедшего на катке "Рассвет", где группа подростков подожгла своего сверстника.

На снятом на места происшествия и выложенном в соцсети "ВКонтакте" видео подросток в горящей куртке сперва едет на коньках, а потом падает на землю и начинает кататься в попытке потушить огонь. После он встает и пытается сбросить горящую куртку.

Его приятели, смеясь, пытались погасить пламя огнетушителем, но огонь перебрасывается на другую одежду.

У правоохранительных органов нет информации о потерпевшем – сообщений из больницы им не поступало.

Стоит отметить, что мнения пользователей об увиденном разнятся – есть те, кто воспринял поступок парней негативно, обвинив в этом интернет и дурное воспитание, а кто-то назвал это веселой выходкой.

Напомним, что ранее в российской Астрахани разгорелся скандал – в одном из местных детских садов няни запирали подопечных в одной комнате и связывали пеленками по двое.

Также мы писали, как в одной из школ Хабаровского края учительница избила ученика третьего класса за плохое поведение.

Кроме того, в одной из школ в Ленинградской области России 12-летнего мальчика избивают сверстники за то, что родился в Украине
Россия, поджог, ребенок, школьник
Источник:

"Сегодня"

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