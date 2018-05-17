В России смыло самый опасный мост: появилось видео

Сегодня, 14:55

Ледоход смыл мост на границе Забайкалья и Бурятии 

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

В России смыло мост, носящий неофициальный титул самого опасного в стране. Соответствующая видеозапись всколыхнула социальные сети. 

Мост составлял более 500 метров в длину и соединял через реку Витим с Большой землей расположенный неподалеку поселок Куанда. 

На записи видно, как опоры моста разрушаются буквально за полторы минуты. За кадром мужчина говорит "Нет моста Витимского, все". Позже в сети появились ролики, на которых видно, что мост значительно погнулся. Он может упасть в ближайшее время. 

Жители поселка в данный момент лишены автомобильного сообщения с внешним миром. Добраться до него можно только поездом, который ходит три раза в сутки. В районе ввели режим ЧС.

Видео: Чита.Ру

Ранее мы писали что по меньшей мере 20 человек погибли и еще около 30 получили ранения и травмы поздно вечером во вторник, когда грузовик, перевозивший пассажиров, упал с моста в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш.

Также 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Утром 16 мая было официально открыто автомобильное движение. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.
Россия, мост, ледокол, упал

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