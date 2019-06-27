В России совершил аварийную посадку пассажирский самолет: есть погибшие и пострадавшие

Два десятка спасенных пассажиров пострадали

Фото: Facebook Алексей Фишев.









В российском городе Нижнеангарск пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку. Погибли два пилота, сообщил пресс-секретарь ряды республики Бурятия Алексей Фишев.

"Глава Бурятии держит на контроле ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска. Там совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов. Пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок", – написал он.

По данным Фишева, самолет АН-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск сегодня утром, но при подходе к Нижнеангарску пилот сообщил диспетчеру об отказе одного из двигателей прямо в воздухе. При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений. После столкновения самолет вспыхнул.

"В настоящее время на месте происшествия работают 3 расчета ГПС и 2 ДПК. Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщает Telegram-канал 112, при аварийной посадке были спасены 44 человека, два десятка из которых пострадали. Кроме того, по информации канала, у самолета отказал левый двигатель. Это обозначил по радиосвязи погибший командир экипажа воздушного судна.

Напомним, в мае в московском аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", жертвами которой стал 41 человек. Вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск лайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. В результате аварийной посадки самолет загорелся.

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