В России в торговом центре запустили видео с "клубничкой" для взрослых

Фото из открытых источников

В российском Брянске полицейские расследуют инцидент с несанкционированной трансляцией порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательного центра, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел еще 23 ноября, и местным копам понадобилось полторы недели, чтобы найти виновников – двоих 14-летних школьников.

Как выяснилось, подростки с помощью мобильного подключились к монитору и настроили ретрансляцию ранее найденного в интернете видеоролика. После запуска ролика подростки покинули территорию фуд-корта.

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Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел в ТРЦ "Аэропарк", а информация о нем появилась в одной из соцсетей 25 ноября.

Жесткую "клубничку" показывали по монитору в зоне общепита, около кафе. Многие горожане были очень удивлены такими кадрами и назвали его "интересным рекламным ходом для привлечения посетителей".

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Порно вместо обычных музыкальных клипов и рекламы показывали около минуты, после чего панель отключили.

Ранее сообщалось, что в России на детском катке показали жесткое видео для взрослых.

Кроме того писалось, что в Верховной Раде нардепа засекли за просмотром пикантных фото .

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