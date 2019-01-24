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В России впервые показали крылатую ракету 9M729

Сегодня, 06:50

Ракета получила боевое оснащение "повышенного могущества"

В России впервые показали крылатую ракету 9M729 Россия Ракета получила боевое оснащение "повышенного могущества"

Министерство обороны России провело брифинг для иностранных военных атташе, на котором представило ракету 9М729 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". .

Сообщается, что участникам встречи впервые продемонстрировали саму ракету, а также представили информацию о ее устройстве и тактико-технических характеристиках.

В частности, на смотровой площадке можно было увидеть самоходную пусковую установку в стартовом положении, транспортно-пусковой контейнер изделия 9М729 и транспортно-пусковой контейнер крылатой ракеты 9М728.

Как отмечается в релизе, размещенном на сайте ведомства, ракета получила боевое оснащение "повышенного могущества" (ударной силы) и оснащена новым бортовым комплексом управления, обеспечивающим более высокую точность поражения цели.

"Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М". Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик", – заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Напомним, Польша и Украина намерены совместно разработать новую систему ПВО. Новая система ПВО сможет запускать ракеты с ИК-головкой, с активным и пассивным радиолокационным самонаведением.

Ранее в России заявили, что испытали ракету-"убийцу авианосцев". Американская разведка сообщает о пятых успешных испытаниях в России гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Также сообщалось, что в ближайшее время украинское государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" и турецкая компания Aselsan проведут совместные испытания поставляемой Турции систем активной защиты "Заслон-Л".

ракета, вооружение, искандер

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metronews

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