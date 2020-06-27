Українська
$ 26,7
29,91
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России врачи оперировали пациента при выключенном свете: подробности

27 июня, 13:17

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Мужчина попал в больницу после удара молнии

В Ингушетии произошел удивительный случай, какие чаще можно увидеть в кино, чем в реальности – пациента успешно прооперировали при выключенном свете, при этом хирургический стол подсвечивали телефонами. Об этом сообщает Mash.

Реклама

Как стало известно, на улице начался ураган и местный житель Салауди Ахматов вышел посмотреть на молнии. Одна из них попала в мужчину.

Ахматова доставили в больницу с торчащей наружу селезенкой, порванной диафрагмой, ожогами и переломом девяти ребер.

Врач-хирург рассказал, что во время операции, когда они "работали на сосудах", в больнице отключился свет. Однако ждать с операцией было нельзя, поэтому хирург Башир Аушев продолжил работу в темноте. Несколько операций он и коллеги провели при свете телефонов.

Пациент хорошо перенес операцию и сейчас находится в больнице.

В тренде
ЕС готовится открыть внешние границы: Украина в "зеленом" списке – западные СМИ
Реклама

Напомним, недавно во Львовской области произошла трагедия – в селе Подгорцы Бродовского района молния убила подростка – 16-летнего парня.

Кроме того, в прошлом году от удара молнии в польских Татрах погибли четыре человека и около 100 пострадали. В результате сильной грозы 56 человек, включая 34 туриста, оказались в больницах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

операция хирург ингушетия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Москва снова бряцает оружием: что нового показали на параде (фото)
Москва снова бряцает оружием: что нового показали на параде (фото)Россия
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
"Это неизбежно": Путин рассказал о визите президента Украины в РоссиюПолитика
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видео
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видеоРоссия
"Никто не приедет": политолог дал неутешительный прогноз "параду Путина"Россия
Ефремов прошел психиатрическую экспертизу: обнародовано заключение
Ефремов прошел психиатрическую экспертизу: обнародовано заключениеРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять