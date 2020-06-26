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В России вынесли приговор известному режиссеру

26 июня, 12:33

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Судья признала Кирилла Серебренникова виновным в хищении государственных средств

В России подошел к концу суд над обвиняемым в мошенничестве известным режиссер Кириллом Серебренниковым.

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Как сообщает "Интерфакс", 26 июня Мещанский суд Москвы признал директора арт-пространства "Гоголь-центр" виновным в соучастии хищения бюджетных средств, которые были выделены на культурный проект.

Вместе с Серебренниковым виновными признали бывших генпродюсера и гендиректора его "Седьмой студии" Алексея Малобродского и Юрия Итина.

"Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере", – гласит приговор судьи.

Кирилл Серебренников. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Кирилл Серебренников. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Суд постановил, что, объединившись в организованную группу и сформировав преступный план, обвиняемые похитили часть денежных средств, которые были выделены из бюджета этой организации. Изначально речь шла о порядка 200 млн рублей (около 77 млн грн).

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В России вынесли приговор известному режиссеру

Какую меру наказания избрали для подсудимых, пока судья пока не озвучил.

В это время под судом собрались сотни сторонников режиссера, которые считают весь суд над Серебренниковым сфальсифицированным.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Напомним, что так называемое дело "Седьмой студии" в России началось еще в мае 2017 года с обысков по месту жительства и работы Кирилла Серебренникова. Он был допрошен в качестве свидетеля и сперва отправлен под домашний арест, а позже отпущен под обязательство о явке к следователю.

Кроме него, сейчас в России идет суд и над другим известным культурным деятелем – актером Михаилом Ефремовым, который ранее в этом месяце спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы.

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Россия мошенничество режиссер хищение денег серебренников

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