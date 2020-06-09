Актер Михаил Ефремов был очень пьян и под снотворными: что нужно знать о смертельном ДТП с актером

Российский актер Михаил Ефремов, и без того печально известный в среде поклонников своей дружбой с "зеленым змеем", похоже, рискует теперь надолго остаться без спиртного – актер стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Все подробности читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

По информации Telegram-канала Baza, вечером 8 июня Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада", который развозил морепродукты. Момент ДТП, которое произошло в самом центре Москвы, попал на видео с камер наблюдения.

Telegram-канал Baza

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Водитель фургона получил серьезные травмы и оказался зажатым в салоне искореженного авто – откуда, по словам очевидцев, его извлекали спасатели. После этого пострадавший водитель был экстренно госпитализирован, но увы – реанимационные процедуры оказались бесполезными.

Сам актер практически не пострадал. По словам очевидцев, Ефремов был сильно пьян, что заметно на видео. Позднее стало известно, что "при продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле", сообщил Telegram-канал Baza. Это относится к тяжелой степени опьянения.

Сразу после аварии, еще не зная о том, что водитель "Лады" погиб, актер обещал, что поможет пострадавшему.

Видео: 112/Telegram

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"Я его вылечу", – сказал Ефремов.

На вопрос, как он это сделает, не будучи доктором, актер ответил: "Зато у меня денег до...я".

О погибшем Сергее Захарове известно, что он родом из Рязани, а в Москве работал водителем-курьером. По словам родственников, искать работу в Москве Захарову пришлось из-за кризиса. Сначала он устроился в охрану, потом собирал стеллажи для магазинов, но это очень тяжелая физически работа, и в итоге он устроился развозить продукты. В последний раз родственники виделись с Захаровым в воскресенье, накануне страшной аварии.

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым

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Ему было 57 лет – на год меньше, чем самому Михаилу Ефремову. У мужчины осталась жена, сын и дочка. По данным Telegram-канала Mash, жена погибшего находится в тяжелом эмоциональном состоянии и постоянно плачет. Она заявила, что будет добиваться наказания для виновника трагедии. Виталий, сын погибшего, и его племянник Андрей также требуют наказать Ефремова по закону.

"Я не понимаю людей, у которых достаточно много денег – у них такси, личный водитель. Если все сойдет на тормозах, тогда надо всем садиться пьяными за руль", - сказал один из парней.

Отметим, что сам Ефремов признал свою вину.

Поначалу сообщалось, что вместе с Михаилом Ефремовым в машине были двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова, но позднее Стебунов опроверг эту информацию – якобы он просто оказался рядом с местом аварии.

"Мы были рядом, мы живем рядом. Мы сразу сели в такси и поехали на это место. Вышли из машины, нас сфотографировали, теперь говорят, что мы были в этой машине", – заявил актер.

По словам дочери Ефремова, кроме Стебунова на место ДТП приехал другой известный актер – Сергей Гармаш.

Супруга Ефремова Софья Кругликова объяснила поведение артиста выпитым снотворным. По информации Telegram-канал Life Shot, женщина высказала предположение полицейским, что Ефремов мог принять снотворное и "забыться" – где был и с кем пил. О смертельном ДТП с участием супруга она узнала от журналистов.

Нужно отметить, что Ефремов с начала года вот уже 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили в полиции, все штрафы были им оплачены вовремя.

Мало того, по сообщению Telegram-канала Life shot, буквально за 30 секунд до смертельного столкновения с "Ладой" Ефремов, поворачивая на Садовое кольцо, перестроился сразу же во вторую полосу, подрезав летящую на скорости машину – ее водителю пришлось экстренно тормозить.

Михаил Ефремов – аварийная ситуация за 30 секунд до смертельного ДТП

Как сообщают российские СМИ, после смерти водителя Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, но следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера. По последней информации, Ефремов может быть переведен из-под домашнего ареста в СИЗО.

Отметим, что несколько лет назад Михаил Ефремов заявил, что избавился от пагубной привычки и начал вести здоровый образ жизни.

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