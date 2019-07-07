Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В России взорвался бензовоз: много погибших и пострадавших

7 июля, 11:25

Водитель решил подбросить марафонцев и усадил их на цистерну с топливом, но случилась беда

Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Недавно трагедия с бензовозом произошла в Нигере, а теперь автомобиль с топливом взорвался в России под Екатеринбургом, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщил глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии. Региональная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

"Всего пострадали 11 человек при взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошел с дороги. Четверо насмерть, которые были рядом с бензовозом", – сказал он и добавил, что четверо человек находятся в больницах с травмами средней степени тяжести.

Читайте также

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых рассказал, что пострадавшие получили различные переломы, однако ни у кого из выживших ожогов нет, хоть и был пожар. Он также отметил, что почти все погибшие и пострадавшие были местными туристами.

"Сотрудникам полиции осталось установить личность одного погибшего. Личности остальных погибших и пострадавших установлены, все они туристы, все жители Свердловской области, проживающие неподалеку от места происшествия", – сказал он.

В свою очередь Mash сообщает, что бензовоз подвозил марафонцев. Водитель решил подбросить спортсменов, которых встретил на трассе Карпинск-Кытлым. Посадил 7 человек на цистерну, но в дороге не справился с управлением. Грузовик был гружен 4,5 тонной топлива, из них вылилось около 500 литров. Предварительно, жертвами оказались участники марафона "Конжак-2019". Это один из этапов Кубка России. Также подтверждает, что водитель был в нетрезвом состоянии.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году серьезное произошло в Азии. Во Вьетнаме бензовоз взорвался после ДТП: погибли шесть человек, сгорели 15 домов. Спасателям удалось взять огонь под контроль только спустя три часа.

Смотрите ткже в видеосюжете о взрыве бензовоз в Лос-Анджелесе:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, взрыв, погибшие, бензовоз

Вы сейчас просматриваете новость " В России взорвался бензовоз: много погибших и пострадавших". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нигерии взорвался бензовоз: десятки человек сгорели заживо

2 июля, 13:32

Взрыв произошел, когда люди собирались слить топливо из опрокинувшегося в кювет бензовоза

Взрыв автоцистерны в Нигере: число жертв возросло до 76

13 мая, 07:42

Еще около 40 человек получили ранения

В канадском аэропорту пассажирский лайнер наехал на бензовоз

10 мая, 19:02

В результате аварии в Торонто пять человек на борту авиакомпании Air Canada были госпитализированы

На Борщаговке бензовоз задавил мужчину: новые подробности

29 марта, 23:20

Грузчик, загрузив товар на тележку с двумя колесами, решил сократить свой путь к рынку

В Сибири целый город ушел под воду

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Германия прокомментировала выводы следственной группы в деле МН17

Как на самом деле ушел из жизни нардеп Тымчук

Прическа, от которой этим летом будут без ума все

У Зеленского прояснили вопрос о снижении цены на газ для народа

"Грозит каждому": Супрун рассказала, как уберечься от инсульта

Чего ожидать Украине от экстрадиции Дмитрия Фирташа в США

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Зачем нужно обязательно обрезать уголок у посудной губки

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Сегодня, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Вчера, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

"Обращаюсь к вам...": Зеленский просит украинцев о помощи

Страйк: появилось видео ликвидации 10 боевиков на Донбассе

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь