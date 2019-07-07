В России взорвался бензовоз: много погибших и пострадавших

Водитель решил подбросить марафонцев и усадил их на цистерну с топливом, но случилась беда

Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Недавно трагедия с бензовозом произошла в Нигере, а теперь автомобиль с топливом взорвался в России под Екатеринбургом, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщил глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии. Региональная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

"Всего пострадали 11 человек при взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошел с дороги. Четверо насмерть, которые были рядом с бензовозом", – сказал он и добавил, что четверо человек находятся в больницах с травмами средней степени тяжести.

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В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых рассказал, что пострадавшие получили различные переломы, однако ни у кого из выживших ожогов нет, хоть и был пожар. Он также отметил, что почти все погибшие и пострадавшие были местными туристами.

"Сотрудникам полиции осталось установить личность одного погибшего. Личности остальных погибших и пострадавших установлены, все они туристы, все жители Свердловской области, проживающие неподалеку от места происшествия", – сказал он.

В свою очередь Mash сообщает, что бензовоз подвозил марафонцев. Водитель решил подбросить спортсменов, которых встретил на трассе Карпинск-Кытлым. Посадил 7 человек на цистерну, но в дороге не справился с управлением. Грузовик был гружен 4,5 тонной топлива, из них вылилось около 500 литров. Предварительно, жертвами оказались участники марафона "Конжак-2019". Это один из этапов Кубка России. Также подтверждает, что водитель был в нетрезвом состоянии.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году серьезное произошло в Азии. Во Вьетнаме бензовоз взорвался после ДТП: погибли шесть человек, сгорели 15 домов. Спасателям удалось взять огонь под контроль только спустя три часа.

Смотрите ткже в видеосюжете о взрыве бензовоз в Лос-Анджелесе:

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