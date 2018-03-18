В сети показали танец 90-летнего китайца и связали его с Путиным

В сети появилось забавное видео с танцем 90-летнего китайца, которое в России связали со страхом возможности новых сроков действующего президента РФ Владимира Путина в будущем.

Так, журналистка Елена Рыковцева в своем Facebook поделилась роликом под названием O senhor tem 90 anos, que bacana! ("Сеньору 90 лет, и это прекрасно!"), на котором пожилой мужчина исполняет зажигательный танец в компании двух 9-летних девочек.

В своей подписи к этой записи Рыковцева написала: "Вот это я понимаю 90!!! С другой стороны ох. В свете рассуждений, что Путин с 2024 по 2030 может быть и вытерпит без президентства, а с 2030 опять пойдет на два срока, это видео смотрится пугающе))".

Отметим, что дата рождения Путина – 7 октября 1952 года и в 2030 году ему может исполниться 78 лет, при том, что срок президентских полномочий в России составляет шесть лет.

При этом в комментариях пользователи по-разному отнеслись к такому предположению Рыковцевой.

Напомним,

ранее украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, как изменилась внешность Путина всего за несколько дней – на видео с поздравлениями к 8 Марта политик выглядел иначе, чем на ролике с призывом явиться на выборы 18 марта.

"Сверху сегодняшнее (16 марта – Ред.) обращение Путина с призывом прийти на выборы, а внизу – поздравление с 8 Марта. Неделя прошла, а как он изменился. Ботокс за неделю рассосался, да и грим другой наложили. Многоликий карлик..." – прокомментировал блогер.

В свою очередь, блогер и финансист Слава Рабинович отметил, что в случае победы Путина на будущих выборах он станет нелегитимным президентом.