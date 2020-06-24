В Сети появились архивные фото дочерей Путина

Сбежавший из России известный банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии девочек-подростков, которые очень похожи на дочерей президента РФ Владимира Путина.

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На сайте появились шесть снимков с возможными дочерьми Путина. Причем на фото они сняты вместе с сыновьями банкира Александром и Виктором. На фото даже есть подписи – некоторые снимки сделаны дома у Пугачева, а еще несколько – в Кремле, где дети играют в бильярд или позируют в библиотеке. Одна из подписей прямо намекает, кто изображен на фото: "Детская дружба — это навсегда! Александр Пугачев, Катерина и Мария Путины, Виктор, 2000-е".

Еще на фотках вместе с дочерьми Путина позируют участницы российской группы "Стрелки".

Заметим, что девочки-подростки на фото очень похожи на Катерину Тихонову и Марию Воронцову, которых журналисты считают дочерьми Путина. Об этом было написано много расследований.

Но сам Путин никогда не подтверждал, но и не опровергал, что он их отец. Например, на пресс-конференции 17 декабря 2015 года Владимир Путин отказался отвечать на вопрос, является ли Тихонова его дочерью. Он сказал, что не обсуждает вопросы, связанные с его детьми, в том числе по соображениям безопасности.

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Напомним, что Сергей Пугачев в 2001-2011 года был членом Совета Федерации. Потом он уехал из России. Он объявлен в розыск по делу о банкротстве Межпромбанка.

Ранее мы писали о том, что фонд дочери Путина потратил рекордную сумму денег.

Также "Сегодня" сообщал все подробности о жизни тайной дочери Путина.

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