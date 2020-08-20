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Навального после вероятного отравления выносят из самолета в скорую (видео)

20 августа, 08:06

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Оппозиционер был без сознания, когда его грузили в скорую

Сегодня, 20 августа, утром российского оппозиционера Алексея Навального срочно госпитализировали с вероятным отравлением.

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Политика с борта самолета, который был вынужден совершить экстренную посадку, перегрузили в карету скорой помощи. Навальный был без сознания.

Видео: Mash

"Алексей Навальный находится на ИВЛ в токсикореанимации. Врачи пока не понимают, чем Навального могли отравить. Они проводят реанимационные действия, но Алексей никак не приходит в себя. Сейчас Навального отправили на КТ, чтобы снять подозрение на инсульт", – сообщает подробности состояния оппозиционера telegram-канал Baza.

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Видео: Telegram-канал Baza

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила о срочной госпитализации российского оппозиционера. Соратники уверены, что Алексею подмешали отравляющее вещество в чай.

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Россия отравление госпитализация Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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