Навального после вероятного отравления выносят из самолета в скорую (видео)

Сегодня, 20 августа, утром российского оппозиционера Алексея Навального срочно госпитализировали с вероятным отравлением.
Политика с борта самолета, который был вынужден совершить экстренную посадку, перегрузили в карету скорой помощи. Навальный был без сознания.
"Алексей Навальный находится на ИВЛ в токсикореанимации. Врачи пока не понимают, чем Навального могли отравить. Они проводят реанимационные действия, но Алексей никак не приходит в себя. Сейчас Навального отправили на КТ, чтобы снять подозрение на инсульт", – сообщает подробности состояния оппозиционера telegram-канал Baza.
Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила о срочной госпитализации российского оппозиционера. Соратники уверены, что Алексею подмешали отравляющее вещество в чай.
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