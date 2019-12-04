В шаге от смерти: на легковушку в России едва не упал мост (видео)

Власти винят в аварии водителя грузовика, который выехал на виадук

В России упал очередной мост – обрушение произошло в районе поселка Кушкуль на въезде в город Оренбург. В результате случившегося пострадали два человека.

Случившееся в ночь на 3 декабря снял регистратор легковушки, на которую едва не рухнул виадук.

Как сообщили в правительстве Оренбургской области, в момент обрушения на путепроводе находился груженный щебнем грузовик Scania.

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"Предварительной причиной обрушения виадука на улице Терешковой названа нагрузка из-за проезда груженого автомобиля", – заявили власти.

Мост находился на плановом ремонте, который длился в течение месяца и должен был завершиться в середине следующего года.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело, а губернатор Оренбургской области обещал построить новый мост на месте рухнувшего.

Напомним, в прошлом году в Воронежской области рухнул мост через реку Савала, и все машины, которые в этот момент ехали по мосту упали в воду. В результате шесть человек пострадали.

Кроме того, ранее в республике Дагестан обрушился мост, который должны были открыть в этом году. Из-за ЧП пострадали три человека.

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