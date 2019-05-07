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В "Шереметьево" возобновили работу взлетно-посадочной полосы после катастрофы Superjet

7 мая, 03:05

В течение предстоящих суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов

Фото: Getty Images

Аэропорт "Шереметьево" возобновил работу в штатном режиме после катастрофы Superjet "Аэрофлота", сообщили российскому "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Работы на взлетно-посадочной полосе, на которую приземлился аварийный самолет, завершены. В аэропорту на вылет и прилет действуют обе полосы", – сказал представитель аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе, оперативные службы "Шереметьево" после завершения работы следственной бригады СКР и представителей Межгосударственного авиационного комитета на аэродроме "эвакуировали аварийное воздушное судно SSJ-100 и переместили его на удаленную стоянку, ликвидировав последствия авиационного происшествия".

Планируется, что в течение предстоящих суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.


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Тег москва, самолет, лайнер, авиакатастрофа, РФ, шереметьево, полоса

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Источник:

Интерфакс

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