В столице Ингушетии снова начались масштабные протесты
В начале митинга был озвучен вопрос о доверии главе республики
В столице Ингушетии Магасе, где ранее прошли массовые протесты, вновь проходит крупный митинг протеста. Как сообщил председатель отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов, до 20 тыс. человек собралось на площади у здания телерадиокомпании "Ингушетия", передает Росбалт.
"Организаторами заявлены требования: отмена соглашений от 26 сентября, отставка Юнус-Бека Евкурова и исполнение закона о реабилитации репрессированных народов в полном объеме. В начале митинга был озвучен вопрос о доверии главе республики, и люди единогласно проголосовали за недоверие. Сейчас добавились еще требования: возвращение прямых выборов главы республики и введение смешанной системы выборов Народного собрания и муниципальных представительных органов", - рассказал Руслан Муцольгов.
По словам политика, митингующие намерены продолжать акцию до победы.
"Люди настроены решительно. Если требования митинга будут исполнены, то как исполнят, так и уйдем с площади. А вообще люди намерены стоять до конца, до полного исполнения требований населения", – заявил Руслан Муцольгов.
Напомним, что в начале октября две республики решили переделить границу, обменявшись территориями, и закрепить ее юридически. Однако жители Ингушетии отреагировали на это более чем болезненно – глава переданного Чечне Сунженского района Иса Хашагульгов подал в отставку, а в Магасе начались демонстрации.
Как мы уже сообщали, 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал незаконным решение парламентапередать Чечне некоторые территории республики.
В связи с этим на следующий день Всемирный конгресс ингушского народа издал постановление прекратить уличные демонстрации против передела границы Ингушетии.
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