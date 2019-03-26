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В столице Ингушетии снова начались масштабные протесты

Сегодня, 12:34

В начале митинга был озвучен вопрос о доверии главе республики

Фото: twitter.com/akaloy
Фото: twitter.com/akaloy.
В столице Ингушетии снова начались масштабные протесты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9ff/707/5c99ff7079422.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9ff/707/5c99ff7079422.jpg Россия В начале митинга был озвучен вопрос о доверии главе республики

В столице Ингушетии Магасе, где ранее прошли массовые протесты, вновь проходит крупный митинг протеста. Как сообщил председатель отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов, до 20 тыс. человек собралось на площади у здания телерадиокомпании "Ингушетия", передает Росбалт.

"Организаторами заявлены требования: отмена соглашений от 26 сентября, отставка Юнус-Бека Евкурова и исполнение закона о реабилитации репрессированных народов в полном объеме. В начале митинга был озвучен вопрос о доверии главе республики, и люди единогласно проголосовали за недоверие. Сейчас добавились еще требования: возвращение прямых выборов главы республики и введение смешанной системы выборов Народного собрания и муниципальных представительных органов", - рассказал Руслан Муцольгов.

По словам политика, митингующие намерены продолжать акцию до победы.

"Люди настроены решительно. Если требования митинга будут исполнены, то как исполнят, так и уйдем с площади. А вообще люди намерены стоять до конца, до полного исполнения требований населения", – заявил Руслан Муцольгов.

Напомним, что в начале октября две республики решили переделить границу, обменявшись территориями, и закрепить ее юридически. Однако жители Ингушетии отреагировали на это более чем болезненно – глава переданного Чечне Сунженского района Иса Хашагульгов подал в отставку, а в Магасе начались демонстрации.

Как мы уже сообщали, 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал незаконным решение парламентапередать Чечне некоторые территории республики.

В связи с этим на следующий день Всемирный конгресс ингушского народа издал постановление прекратить уличные демонстрации против передела границы Ингушетии.

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Тег протесты, Чечня, ингушетия

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