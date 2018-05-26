В Третьяковке рассказали, как сильно нападавший повредил картину Репина

Мужчина, который ранее разбил стекло картины Репина "Иван Грозный и сын его Иван", более известной как "Иван Грозный убивает своего сына" металлическим столбиком ограждения, нанес полотну серьезные повреждения. Холст изъят из постоянной экспозиции, передает "Интерфакс" о ссылкой на пресс-службу музея.

"Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали", – отметили в Третьяковке.

По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий, реставраторы музея провели неотложные аварийные работы. Были извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего "работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея".

"Реставраторы Третьяковской галереи незамедлительно приступают к изучению последствий нанесенных ударов и выработке последовательной программы по восстановлению произведения", – сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в Третьяковской галерее прошли обыски по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей.

Картину в жанре "ню" известного французского импрессиониста Амадео Модильяни, еще одну работу которого продали еще в 2013 году, выставили на аукционе. Стартовая цена просто рекордная – 150 миллионов долларов.