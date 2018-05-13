В Волоколамске мужчина открыл огонь по мусоровозу

В России 12 мая, около полигона "Ядрово" на Волоколамском шоссе мужчина начал стрелять по грузовику, который завозил мусор на свалку. Водителя доставили в местную больницу, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Стрелок находился в лесу, прямо напротив въезда на свалку. В больнице Волоколамска отказались комментировать сообщение о пострадавшем.

В тот же день в Волоколамске прошел очередной митинг, где жители города требовали прекратить завозить мусор на полигон. Стрельба произошла после митинга.

Напомним, 21 марта на полигоне "Ядрово" (деревня в Волоколамском районе Московской области) произошел выброс свалочного газа. В райцентре начались массовые протесты жителей, требующих закрыть полигон.

К медикам в обратилось 57 детей из Волоколамского района, которые жаловались на головокружение и тошноту.

Позже в Волоколамске местные жители, собрались возле городской больницы на стихийный митинг. Там они напали на главу района Евгения Гаврилова. А 23 марта чиновник был отправлен в отставку.