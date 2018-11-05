"Вас рожать не просили": детям в России объяснили, почему они не нужны стране

Сегодня, 12:49

Директор департамента молодежной политики Свердловской области открыла глаза молодому поколению на Россию

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Достаточно необычно решила директор департамента молодежной политики Свердловской области России Ольга Глацких объяснить подрастающему поколению, почему ждать помощи от государства будет глупой идеей.

"Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать", – сказала она.

Напомнив, что у людей есть "не только права, но и обязанности", олимпийская чемпионка и мастер спорта по художественной гимнастике призвала родителей в России "вкладываться в ребенка" наравне с государством и пожаловалась на тяжелую жизнь госслужащих.

"Вы думаете легко организовать мероприятие и это дешево стоит? Поверьте, это недешево. А зарплаты — мне коллеги не дадут соврать — трехкопеечные у всех чиновников и муниципальных служащих", — пожаловалась она.

Напомним, что в прошлом месяце губернатор Саратовской области уволил главу областного министерства труда и занятости, которая назвала назвала сумму в 3,5 тыс рублей (около 53 долларов, или 1,5 тыс грн) вполне достаточной "для минимальных физиологических потребностей".

Стоит напомним, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отличился куда более циничной фразой, которая позже стала мемом. На встрече с пенсионерами в Крыму в ответ на жалобу насчет маленькой пенсии он сказал "Просто нет денег. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья".
Россия, дети, молодежь, свердловск
Источник:

"Сегодня"

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