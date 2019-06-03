Вдова Вороненкова назвала имя человека, которого она считает заказчиком убийства

Максакова заявила, что с другом Вороненкова – Панаитовым – была договоренность об обмене его киевской квартиры на московскую жилплощадь супругов

Денис Вороненков. Фото: novayagazeta.ru..

Оперная певица Мария Максакова призвала Следственный комитет России проверить Дениса Панаитова на причастность к убийству ее мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

В воскресном эфире программы "Новые русские сенсации" телеканала НТВ Максакова заявила, что с другом Вороненкова – Панаитовым – была договоренность об обмене его киевской квартиры на московскую жилплощадь супругов в комплексе "Москва-сити". По данным канала, сделка была заключена 22 марта 2017 года – за сутки до убийства Вороненкова.

Максакова заявила, что дочь Вороненкова от первого брака – Екатерина – выступала посредником при оформлении квартиры в "Москве-сити". По словам вдовы Вороненкова, Панаитов выдал девушке расписку о том, что она получила 38 миллионов рублей, но она позднее опровергла факт передачи денег, заявив, что употребляла наркотические и психотропные вещества. Максакова отметила, что после завершения сделки девушка пропала, а у самой певицы пытались отобрать квартиру в Киеве, которая ей должна была достаться по итогам сделки.

"Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением", - сказала Максакова в эфире НТВ.

Как мы писали, Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. Следствие выяснило, что его убийство было организовано ФСБ через бывшего гражданского мужа его супруги Марии Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина.

Также сообщалось об убийстве Евгения Жилина, который стал жертвой перестрелки в ресторане "Ветерок" в элитном поселке Горки-2 в Подмосковье.

Денис Вороненков родился в 1971 году в Нижнем Новгороде. В 2011 году стал депутатом Госдумы РФ, а в 2013 – присоединился к Коммунистической партии РФ.

В 2001 году стал фигурантом политического скандала – Вороненкова заподозрили в лоббировании интересов владельца фирмы "Сибфорпост" Евгения Тростенцова. За 60 тыс. долларов депутат познакомил представителей фирмы с руководством своей фракции, которое обещало оказать содействие "Сибфорпост".

Несмотря на слова Тростенцова о том, что Вороненков вымогал у него 150 тыс. долларов, обвинения тому предъявлены не были и дело было закрыто.

В 2016 году вместе с супругой Марией Максаковой сбежал в Украину и получил украинское гражданство, заявив о политически мотивированном преследовании со стороны ФСБ.

15 февраля 2017 года был объявлен в России обвиняемым в мошенничестве и фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и объявлен международный розыск. 3 марта был заочно арестован московским судом.

В том же месяце, 23 марта, был убит в центре Киева. Генеральная прокуратура Украины объявила организатором убийства бывшего гражданского мужа его супруги Владимира Тюрина, который был объявлен в розыск.

Похоронен Денис Вороненков на Зверинецком кладбище Киева.

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