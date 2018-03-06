Видеошок: окровавленный россиянин поднял вес в 426 кг

На Ютуб опубликовали видео, на котором запечатлено, как у россиянина Михаила Шивлякова пошла носом кровь как раз в тот момент, когда он поднимал штангу весом в 426 килограммов.

Отмечается, что несмотря на явные проблемы, 37-летний тяжелоатлет не бросил снаряд и завоевал "бронзу" 30-го международного турнира Arnold Strongman Classic 2018.

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Лидером состязаний стал исландский стронгмен Хафтор Бьернссон, исполнивший роль "Горы" (Григора Клигана) в культовом телесериале "Игра престолов".

На втором месте оказался пауэрлифтер из США Брайан Шоу.

Напомним, австралийский воднолыжник чуть не столкнулся с тупорылой акулой во время тренировки. В ролике, заснятом на реке Брисбен в австралийском штате Квинсленд, тупорылая акула выпрыгивает из воды буквально в нескольких сантиметрах от спортсмена, однако тот никак не реагирует на происходящее. Как выяснилось позже, водный лыжник был так сосредоточен на тренировке, что просто не заметил рыбу, а видео снимал для того, чтобы взглянуть на свою технику со стороны.

Также сообщалось, что убийца российского чемпиона Европы по пауэрлифтингу сдался полиции.

Кроме того, мы писали, что в Казахстане студенты зарезали чемпиона мира по пауэрлифтингу.