Видеошок: пьяный россиянин совершил сальто на угнанном велосипеде

Парень украл в супермаркете несколько упаковок жвачек, потом сломал поддон и попытался уехать на чужом велосипеде

Полиция российского Омска ищет молодого человека, который ограбил магазин и скрылся на чужом велосипеде.

В пресс-службе областного УМВД рассказали журналистам, что на днях в полицию обратился продавец супермаркета на улице Ипподромная. После работы мужчина не обнаружил свой велосипед, который он ежедневно пристегивал тросом к стеллажам с деревянными поддонами возле зоны разгрузки.

Благодаря камерам видеонаблюдения выяснилось, что некий молодой человек, который предположительно был пьян, украл в супермаркете несколько упаковок жвачек, потом сломал поддон и попытался уехать на чужом велосипеде.

"Мужчина не учел отсутствие ступенек и упал вместе с велосипедом", — рассказали в полиции. Запись с моментом падения под звуковую дорожку из игры "Марио" появилась в группе областного УМВД в соцсети "ВКонтакте".

Между тем, вору все-таки удалось покинуть место преступления. Сейчас его разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража".

Напомним, украинец проехал 20 стран Европы на велосипеде: путешествие обошлось всего в 900 евро.

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