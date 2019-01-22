Путин и Абэ завершили переговоры: о чем договорились

Японский премьер мог лететь прямиком в Давос, минуя Москву, где он только зря потратил время на Путина

Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото: AFP

Путин и Абэ завершили переговоры: о чем договорились //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/743/00b/5c474300b7c8b.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/743/00b/5c474300b7c8b.jpg 2019-01-22T18:22:00+02:00 Россия Японский премьер мог лететь прямиком в Давос, минуя Москву, где он только зря потратил время на Путина

Российский президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ не смогли как-либо приблизиться к заключению мирного договора между их странами на прошедших в Москве переговорах.

По окончанию встречи хозяин Кремля сообщил, что центральной темой встречи было торгово-экономическое взаимодействие Японии и РФ, выразив надежду, что в ближайшие годы страны увеличат товарооборот до 30 млрд долларов.

"Уже в ближайшее время можно было бы поставить цель увеличить товарооборот между Россией и Японией в полтора раза — до 30 млрд долларов, как минимум", – сказал он.

В ответ Абэ сообщил, что Москва и Токио поставили перед собой цель удвоить взаимный турпоток и довести его до 400 тыс. человек.

"В прошлом году это было порядка 100 тыс. человек с каждой стороны. Мы поставили цель придать этой динамике еще больший размах и к 2023 г. увеличить число взаимных туристических поездок в два раза, до 400 тыс. человек", — сказал глава японского правительства.

Он также назвал предположительную дату следующей встречи глав МИД двух стран – Таро Коно и Сергей Лавров могут встретиться в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет 15-17 февраля.

При этом с самим Путиным он встретится на саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в июне этого года в японской Осаке.

Напомним, что ранее министры иностранных дел России и Японии договорились проработать новые проекты совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

В то же время в преддверии визита в Москву главы японского МИД Таро Коно Москва призвала Токио признать суверенитет России над южными Курильскими островами, Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопрос суверенитета России над южными Курилами не обсуждается.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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