Где работают военные химлаборатории Путина: интервью Ахмеда Закаева о секретном оружии Кремля

Отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии вызвало широкий резонанс и переросло в международный скандал. Отношения между Россией и Великобританией становятся все более напряженными, как это уже было в 2006-м году после убийства бывшего офицера российских спецслужб Александра Литвиненко. Возможные параллели между инцидентами натолкнули нас побеседовать с лидером Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым. Он хорошо знал Александра Литвиненко и одним из первых в 2006-м году предугадал, что след преступления приведет в Россию.

- Отравление Скрипаля похоже на то, что произошло в 2006-м году с Александром Литвиненко. В обоих случаях пострадавшие в прошлом были связаны со спецслужбами РФ, и в обоих случаях использовалось вещество, недоступное гражданским лицам. Вы хорошо знали Александра Литвиненко, можно ли сейчас проводить параллели между двумя инцидентами?

- И в 2006-м была проведена атака России на Великобританию, с применением радиоактивного вещества (что вылилось в теракт в центре Лондона, когда был отравлен Александр Литвиненко и более тысячи человек пострадали), и в этот раз применено химическое оружие. Это тоже атака, совершенная на Великобританию.

Однозначно, сходство в том, что и за тем, что произошло в 2006-м году, и за тем, что произошло две недели назад, стоит Российское государство. Это мы можем утверждать точно. Инструмент, оружие, которое было использовано – решение применить это оружие может быть принято с позволения верховного главнокомандующего. И то, и другое – стратегические виды вооружения, запрещенные международными Конвенциями. Россия, как подписант конвенций, гарантирует, что будет контролировать, уничтожит и не будет способствовать их распространению. Но, увы, в случае с Британией, по этим двум эпизодам мы не можем сказать, что Россия не контролирует вооружение. Просто за этим преступлением стоит само Российское государство.

И в первом, и во втором случае те, кто выполняли эту операцию, руководствовались двумя законами Российской Федерации, принятыми в 2006-м году. Один закон приравнивает всех, кто критикует власть, к эстремистам и террористам и объявляет их врагами Российского государства. Второй закон позволяет российским спецслужбам ликвидировать врагов Российского государства.

В данном случае и Литвиненко и Скрипаль, я уверен, были занесены в список "врагов Российского государства", а соответствующие службы выполнили тот приказ, который им дало государство.

Ахмед Закаев. Фото: Getty

- Что могло быть конечной целью такой операции? Убить конкретного человека, запугать других?

- Помните, Путин сказал "предатели плохо заканчивают"? Скрипаль, как мы знаем, отсидел определенный срок в России, а позже его обменяли на российских разведчиков, задержанных в США. Необратимость наказания. Путин сказал, что предатели плохо заканчивают свой век – это доказательство того, что он (Скрипаль – ред.) был в "списках врагов государства", а соответствующие службы выполняют устные или письменные указания главнокомандующего. Я думаю, и в первом, и во втором случае не обошлось без прямого участия российского президента Путина.

- Если в случае Литвиненко использовался изотоп полония, который спустя некоторое время тяжело обнаружить, то в этот раз использовалось высокотоксичное вещество, несущее потенциальную угрозу не только жертве, но и окружающим. Как вы думаете, с чем связана такая разница в веществах?

Об этом веществе писали еще многие годы назад. О том, что российский бизнесмен Иван Кивелиди был отравлен этим веществом (в 1995 году Кивелиди был отравлен в своем служебном кабинете в офисе Росбизнесбанка путем нанесения на слуховую мембрану трубки стационарного телефона отравляющего вещества – ред.). Я думаю, что оно находится на вооружении, его используют. Я уверен, что вещество испытывалось в свое время в Чечне, как и многие химикаты, которые потом использовались для других жертв.

- Расскажите об этом подробнее.

- В 2003-м году у меня была встреча с представителем из России, который специально приехал в Лондон, чтобы предупредить меня. Он представлял какую-то структуру. Хотя он не представился, но это был очень информированный человек, потому, что он знал о чем идет речь. Он приводил конкретные данные, в каком году лаборатория была закрыта по указу Ельцина и где она расположена. Она находится в Санкт-Петербурге, после прихода к власти Путина по указу президента химическая лаборатория по изготовлению ядов восстановила свою работу. И было решено использовать эти яды на бойцах чеченского сопротивления, которые продолжали бороться в горах.

Этот человек вышел на меня, чтобы нас предупредить. И позже его слова подтвердились. В 2003-м году был отравлен Хаттаб, наш доброволец с Ближнего Востока в Чечне. Он получил письмо, а после того, как он прочитал это письмо, ему стало плохо и через несколько дней он умер. Произошла утечка, мол, Россия провела спецоперацию по ликвидации, как они любят говорить, международного террориста. И когда Патрушеву задали вопрос, что это было и как удалось ликвидировать Хаттаба, он сказал "это наше ноу-хау". И потом это "ноу-хау" уже начало появляться не только в Чечне, но и в России. Вы помните об убийстве депутата Щекочихина (депутат и журналист Юрий Щекочихин, который умер в 2003 году после скоротечной болезни, вызванной, по мнению врачей, тяжелой интоксикацией – ред.), который расследовал убийство на Дубровке, вы помните отравление бывшего президента Украины Ющенко, это все – звенья одной цепи. В конечном итоге сегодня это проявилось в Великобритании, и специалисты уже сделали выводы, что это химоружие.

- Официально происходил процесс свертывания программы химоружия. Осенью прошлого года президент РФ Путин объявил о полном уничтожении химоружия в России, и вот, спустя несколько месяцев происходит отравление и след ведет в Россию...

- Я считаю, что заявление Путина о том, что они завершили ликвидацию всех видов химического оружия, как раз являлось прикрытием этой операции, как они всегда это и делают. Одновременно открывают лабораторию, разрабатывающую такое оружие, и в то же время заявляют о завершении разработок. В этом нет логики. То, что лаборатория, в свое время закрытая Ельциным, сейчас работает – это факт. То, что отравляющие вещества из этой лаборатории оказывались во многих странах мира, а не только в Чечне – это тоже факт. Значит, есть люди, которые работают в этом направлении.

Патрушев очень информированный человек в этих вопросах. Когда он заявлял, что это российское ноу-хау, он был директором ФСБ. Сейчас он является секретарем Совета безопасности. Это не дилетант. И в этом случае я больше верю Патрушеву, чем Путину, который говорит, что они завершили ликвидацию, и больше не разрабатывают такое оружие. Я думаю, это операция прикрытия на случай, если будет установлено, что это именно то вещество. Россия скажет: "Нет, мы закрыли (программу разработки – ред.), у нас ничего такого нет". Что в России и говорят в последнее время.

- Если подтвердится, что это именно то вещество, о котором сейчас говорят, как вы оцениваете дальнейшие действия Британии против России?

- После заявления Терезы Мэй о том, что Англия примет очень жесткие меры относительно России, было заявлено о 24 часах (в течение которых РФ должна была дать пояснения – ред.), но было однозначно понятно, что Россия никак не ответит за это время. И все ожидали очень жесткой реакции со стороны Великобритании. Потому что то, что происходит сейчас в Великобритании, работает против имиджа этого государства. Никакие деньги, которые российские олигархи вносят в экономику Великобритании, или переводят в английские банки, не оправдание, если не изменилась национальная политика. Если речь идет об экономической выгоде и национальной безопасности, я уверен в том, что для граждан Великобритании приоритетной является национальной безопасности. Великобритании. То, что произошло, по русски можно назвать так: "Гора родила мышь".

Совершена атака с применением химического оружия, и та реакция или те меры, которые предприняты – выдворение 23 разведчиков, которые несколько лет работали в этой стране - это несоизмеримо с тем поступком, который совершила Россия. Если Великобритания должным образом не отреагирует на поведение России, если русским не дадут понять, что Великобритания не дает безнаказанно совершать преступления и убивать на ее земле британских граждан или людей, которых она приютила, то это, к большому сожалению, будет продолжаться.

Меня очень разочаровали заявления о том, что политическое руководство Великобритании не примет участия в открытии Олимпиады и выдворит 23-х дипломатов. Это смешная мера по сравнению с тем, что произошло, и по сравнению с тем, чего ожидали.

- Чувствуете ли вы себя в опасности после происшествия со Скрипалем?

- Относительно моей личной безопасности, пока существует путинский режим и путинская Россия, не только я, но и мир находится в небезопасности. Все мировое сообщество. То, чему мы стали свидетелями в последние 18 лет правления Путина, то, что уже сделано в Чечне, Грузии Украине, то, что происходит в Сирии, наконец, атаки на Великобританию – все это военные преступления. Человек, совершающий военные преступления, должен понять, что дальше мир с ним заигрывать не будет. Этот человек должен быть объявлен изгоем. Путин не должен приниматься на международном уровне. Пока мир ясно не даст этого понять, агрессивная политика Путина будет продолжаться. И от этого будет страдать все мировое сообщество.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" уже общался с Ахмедом Закаевым – читайте интервью "Миссия Путина – разрушить Россию".