Военный эксперт рассказал, как опозорился российский МиГ-35

Россияне попытались показать индусам истребитель, а тот начал разваливаться в полете

МиГ-35 / Фото: function.mil.ru

Вечно "перспективный" российский многофункциональный лёгкий истребитель поколения "4++" МиГ-35, характеристики которого якобы максимально приближены к пятому поколению, продолжает оставаться нецелесообразным, а значит – невостребованным. А на днях МиГ-35 еще и опозорился на московском авиасалоне МАКС-2019, когда в ходе демонстрационного полет начал разваливаться.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

Он напомнил, что в прошлом году на форуме "Армия-2018" было объявлено о заключении контракта на поставку для нужд ВКС РФ шести истребителей МиГ-35.

"Объявлено было, как это свойственно кремлевской пропаганде, с помпой и придыханием, но вот ведь дилемма, поставка этих шести истребителей должна была завершится к 2023 году, то есть – через шесть лет. Собственно, мегазаказ по одному истребителю в год вылился в позор и унижение", – иронизирует военный эксперт.

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Распадающийся МиГ-35 / Фото из открытых источников

По его словам, главной целью для МиГ-35 было пробиться на рынок Индии, и "микояновцы" даже попытали удачу в конкурсе MMRCA 2011 года, с надеждой продать индусам 126 МиГ-35. Но планам не суждено было осуществиться.

"Дело в том, что МиГ-35, который в ходе показательного выступления на МАКС-2019 растерял часть своей обшивки, пилотировался пилотами ВВС Индии. То есть, россияне демонстрировали МиГ-35 потенциальным покупателям, на которых возлагались такие надежды. А что увидели потенциальные покупатели? То, что присуще практически всем современным российским истребителям – крайне низкую надежность и потенциальную аварийность", – объясняет Коваленко.

"После такого оглушительного выступления "микояновцы" могут рассчитывать не на выпуск истребителей, а пластмассовых моделек своих самолетов", – шутит Злой Одессит.

Новости "Сегодня" сообщали о намерении Индии обзавестись двухмоторными истребителями и рассматривают как вариант американский F/A-18E/F Super Hornet, Eurofighter Typhoon, французский Rafale и российские Су-35 или МиГ-35. Однако в США пристыдили российские истребители, ведь иностранные покупатели недовольны качеством товара.

Также напомним, что военный эксперт объяснил, почему российским истребителям не видать берегов Индии.

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