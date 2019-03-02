Война в Сирии позволила выделить новую область стратегии России — Генштаб РФ

Основой реализации стратегии является создание самодостаточной группировки войск

Фото: AFP

Война в Сирии позволила выделить новую область стратегии России — Генштаб РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/979/79d/5c497979d7ea3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/979/79d/5c497979d7ea3.jpg 2019-03-02T11:31:00+02:00 Россия Основой реализации стратегии является создание самодостаточной группировки войск

Обобщение и внедрение сирийского опыта позволило выделить новую практическую область стратегии России, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Это выполнение задач по защите и продвижению национальных интересов за пределами территории России в рамках стратегии ограниченных действий", – сказал он в выступлении на общем собрании Академии военных наук.

"Основой реализации данной стратегии является создание самодостаточной группировки войск на основе формирований одного из видов вооруженных сил, обладающего высокой мобильностью и способного внести наибольший вклад в решение поставленных задач. В Сирии такая роль отведена формированиям воздушно-космических сил", - сказал Валерий Герасимов.

"Важнейшими условиями реализации данной стратегии являются завоевание и удержание информационного превосходства, опережающая готовность систем управления и всестороннего обеспечения, а также скрытное развертывание необходимой группировки", - отметил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений.

Наблюдатели неоднократно заявляли, что российская авиация в Сирии наносила удары по мирным жителям.

Также сообщалось, что в России вернувшийся из Сирии наемник устроил стрельбу из пулемета из окна квартиры.

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