Война в Сирии позволила выделить новую область стратегии России — Генштаб РФ
Основой реализации стратегии является создание самодостаточной группировки войск
Обобщение и внедрение сирийского опыта позволило выделить новую практическую область стратегии России, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Это выполнение задач по защите и продвижению национальных интересов за пределами территории России в рамках стратегии ограниченных действий", – сказал он в выступлении на общем собрании Академии военных наук.
"Основой реализации данной стратегии является создание самодостаточной группировки войск на основе формирований одного из видов вооруженных сил, обладающего высокой мобильностью и способного внести наибольший вклад в решение поставленных задач. В Сирии такая роль отведена формированиям воздушно-космических сил", - сказал Валерий Герасимов.
"Важнейшими условиями реализации данной стратегии являются завоевание и удержание информационного превосходства, опережающая готовность систем управления и всестороннего обеспечения, а также скрытное развертывание необходимой группировки", - отметил он.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений.
Наблюдатели неоднократно заявляли, что российская авиация в Сирии наносила удары по мирным жителям.
Также сообщалось, что в России вернувшийся из Сирии наемник устроил стрельбу из пулемета из окна квартиры.
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