Война в Сирии закончилась – Лавров

Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству

/ Фото: AFP

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете "Труд", что война в Сирии, от куда ранее вывели часть российских военных, завершилась.

"Война в Сирии действительно закончилась. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР (Сирийской Арабской Республики), как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", – сказал он. Министр отметил, что страна начала процесс восстановления.

Напомним, 11 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин объявил о выводе большей части российских войск из Сирии, где они находились с осени 2015 года, поддерживая отряды сирийского диктатора Башара Асада.

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Впрочем, в Пентагоне заявляли, что США не видят значительного вывода российских войск из Сирии, несмотря на соответствующие заявления.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара решительно настроена очистить от террористов территории к востоку от реки Евфрат в Сирии.

"В нашу повестку входят земли к востоку от Евфрата. Там расположены гнезда террористов, и мы решительно настроены их уничтожить", - подчеркнул турецкий лидер.

Риторика турецкого правительство о проведении очередной военной операции в соседней Сирии продолжается в течение последнего года. Анкара желает создать там зону безопасности для возвращения сирийских беженцев и создания защитного пояса для своей границы. В настоящий момент республика ведет переговоры с Вашингтоном по этой теме.

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