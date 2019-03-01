Возле школы в России устроили стрельбу: есть потерпевший

Проезжая мимо на машине неизвестные открыли огонь из травматического оружия по прохожим возле одной из школ

Фото: Pixabay

Возле школы в России устроили стрельбу: есть потерпевший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/93b/9db/5c793b9dbc2d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/93b/9db/5c793b9dbc2d9.jpg 2019-03-01T16:05:52+02:00 Россия Проезжая мимо на машине неизвестные открыли огонь из травматического оружия по прохожим возле одной из школ

Правоохранительные органы Нижнего Новгорода в России расследуют инцидент, произошедший Канавинском районе, в ходе которого как минимум один человек пострадал.

Как сообщает, днем 1 марта неизвестные стреляли из проезжавшей мимо машины по прохожим возле одной из школ.

"Люди разбежались врассыпную. Несколько прохожих укрылись в самой школе", – пишут очевидцы в соцсетях.

В региональном управлении Росгвардии подтверждают факт случившегося и утверждают, что сотрудники ведомства выехали на место инцидента.

"Участники и обстоятельства происшествия уточняются", – заявили в Росгвардии.

По некоторым сведениям, причиной стрельбы могли быть криминальные разборки. Автомобиль, из которого велась стрельба на данный момент удалось остановить, а у водителя изъяли травматический пистолет и доставили в ОВД.

Напомним, в конце января в России ученик расстрелял школу из ружья. Когда подростка не впустили в школу, он открыл огонь по учебному заведению и припаркованным неподалеку машинам.

Кроме того, в тот же день в другой области РФ во время перемены школьник выстрелил в ногу другому учащемуся из пневматического пистолета.

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