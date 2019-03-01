Возле школы в России устроили стрельбу: есть потерпевший
Проезжая мимо на машине неизвестные открыли огонь из травматического оружия по прохожим возле одной из школ
Правоохранительные органы Нижнего Новгорода в России расследуют инцидент, произошедший Канавинском районе, в ходе которого как минимум один человек пострадал.
Как сообщает, днем 1 марта неизвестные стреляли из проезжавшей мимо машины по прохожим возле одной из школ.
"Люди разбежались врассыпную. Несколько прохожих укрылись в самой школе", – пишут очевидцы в соцсетях.
В региональном управлении Росгвардии подтверждают факт случившегося и утверждают, что сотрудники ведомства выехали на место инцидента.
"Участники и обстоятельства происшествия уточняются", – заявили в Росгвардии.
По некоторым сведениям, причиной стрельбы могли быть криминальные разборки. Автомобиль, из которого велась стрельба на данный момент удалось остановить, а у водителя изъяли травматический пистолет и доставили в ОВД.
Напомним, в конце января в России ученик расстрелял школу из ружья. Когда подростка не впустили в школу, он открыл огонь по учебному заведению и припаркованным неподалеку машинам.
Кроме того, в тот же день в другой области РФ во время перемены школьник выстрелил в ногу другому учащемуся из пневматического пистолета.
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