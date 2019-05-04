Возможная причина взрыва корабля Crew Dragon – у SpaceX сделали заявление

Узнать больше помогут новые данные, говорится в сообщении

Crew Dragon. Фото: Flickr

Причиной взрыва космического корабля Crew Dragon, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, но была разрушена в конце апреля 2019 года, стала система активации двигателей корабля SuperDraco.

Такой вывод сделали специалисты компании Илона Маска, сообщает Naked Science.

"Сейчас специалисты компании Илона Маска провели расследование и представили первые выводы: согласно им, причиной взрыва стала система активации двигателей корабля SuperDraco", — говорится в сообщении.

При этом в компании исключают, что причина взрыва кроется в самих двигателях. Очевидно, узнать больше помогут новые данные.

"SuperDraco — жидкостный ракетный двигатель, разработанный SpaceX специально для пилотируемого Crew Dragon. На аппарате установлены восемь таких двигателей: они предназначены для осуществления посадки, а также могут использоваться в качестве спасательной системы. Crew Dragon — первый пилотируемый космический корабль компании SpaceX. Сейчас за плечами аппарата один успешный тестовый запуск, осуществленный в беспилотном режиме", — уточняет издание.

Напомним, в начале марта-2019 SpaceX провела успешный пуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon на борту. В NASA уже назвали успешный запуск Crew Dragon ключевым шагом к восстановлению пилотируемых космических полетов с американской территории после многолетнего перерыва в результате закрытия программы Space Shuttle в 2011 году.

Кроме того, SpaceX успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии. Запуск совершался на Falcon Heavy и стал первым коммерческим выходом этой ракеты-носителя в космос.

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