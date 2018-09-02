ВВС Японии поднялись в небо для перехвата российских самолетов

Сегодня, 12:02

Российскую авиацию заметили у границ Страны восходящего солнца

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Япония подняла в воздух свои самолеты, чтобы сопроводить российскую авиацию, которую заметили на границе. Об этом сообщается на сайте Минобороны Страны восходящего солнца.

"Четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря", – говорится в сообщении ведомства.

В Объединенном штабе Воздушных сил самообороны Японии сообщили, что Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг, сделав круг и обогнув архипелаг. Бомбардировщик Су-24 совершил полет в районе острова Хонсю.

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Ранее два британских истребителя "Тайфун" были подняты с базы в Румынии для перехвата двух российских истребителей, которые приблизились к воздушному пространству НАТО над Черным морем. 

Также недавно Южная Корея подняла военную авиацию для перехвата двух российских военных самолетов, которые вошли в ее пространство противовоздушной обороны четыре раза в течение дня. Российская авиация провела более трех часов в опознавательной зоне ПВО Кореи.

Напомним, истребители НАТО неоднократно поднимались для перехвата российских самолетов над Балтийским морем.
Россия, Япония, самолет, авиация, воздушное пространство
Источник:

Укринформ

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