Задержание американского инвестора в Москве: у Путина сделали заявление

Это дело не должно увязываться с инвестклиматом в России, заявил Дмитрий Песков

Фото: GettyImages.

Задержание американского инвестора в Москве: у Путина сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dd5/cda/5c3dd5cdafbc3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dd5/cda/5c3dd5cdafbc3.jpg 2019-03-15T12:41:00+02:00 Россия Это дело не должно увязываться с инвестклиматом в России, заявил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о позиции главы государства Владимира Путина по так называемому "делу Калви".

"Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестклиматом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия, Россия была, есть и будет заинтересованной в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий", - сказал Песков, общаясь с журналистами в пятницу.

Он подчеркнул, что глава государства не может комментировать "дело Калви", поскольку идут следственные действия: это не является прерогативой президента".

"До решения суда никто не может называть Калви виновным в тех или иных правонарушениях", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви.

Инвестиционный фонд подтвердил задержание и отметил, что "действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", а касаются коммерческого спора, связанного с банком "Восточный".

По данным российских информагентств, следователь в суде заявил, что Калви подозревают в хищении в банке "Восточный" 2,5 миллиарда рублей (это около одного миллиарда гривен – ред.) с помощью схемы с участием Первого коллекторского бюро.

Ранее также сообщалось, что российский бизнесмен был задержан по запросу США на острове Сайпан.

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