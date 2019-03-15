Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Задержание американского инвестора в Москве: у Путина сделали заявление

Сегодня, 12:41

Это дело не должно увязываться с инвестклиматом в России, заявил Дмитрий Песков

Фото: GettyImages
Фото: GettyImages.
Задержание американского инвестора в Москве: у Путина сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dd5/cda/5c3dd5cdafbc3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dd5/cda/5c3dd5cdafbc3.jpg Россия Это дело не должно увязываться с инвестклиматом в России, заявил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о позиции главы государства Владимира Путина по так называемому "делу Калви".

"Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестклиматом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия, Россия была, есть и будет заинтересованной в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий", - сказал Песков, общаясь с журналистами в пятницу.

Он подчеркнул, что глава государства не может комментировать "дело Калви", поскольку идут следственные действия: это не является прерогативой президента".

"До решения суда никто не может называть Калви виновным в тех или иных правонарушениях", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви.

Инвестиционный фонд подтвердил задержание и отметил, что "действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", а касаются коммерческого спора, связанного с банком "Восточный".

По данным российских информагентств, следователь в суде заявил, что Калви подозревают в хищении в банке "Восточный" 2,5 миллиарда рублей (это около одного миллиарда гривен – ред.) с помощью схемы с участием Первого коллекторского бюро.

Ранее также сообщалось, что российский бизнесмен был задержан по запросу США на острове Сайпан.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Путин, Песков, инвестор

Вы сейчас просматриваете новость " Задержание американского инвестора в Москве: у Путина сделали заявление". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России задержали известного американского инвестора

16 февраля, 02:40

Майкла Калви подозревают в хищении в банке "Восточный" 2,5 миллиарда рублей

В Полтавской области придумали эффективный способ создания новых рабочих мест

14 января, 02:20

В селе уже появилась пекарня, а своих инвесторов ждут и другие проекты

В Киевраду просто так не впустят: посетителей заставят писать заявление

30 ноября 2018, 09:47

На последней сессии депутаты приняли решения по двум скандальным застройкам

Уникальный музей на Почтовой площади вызвал бурное обсуждение в Киевраде

11 октября 2018, 13:38

Депутаты активно обсуждали разрыв инвестдоговора с застройщиком

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Как бегать с большой грудью?

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Россия и Украина: кто лучше выступил

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Вступление Украины в НАТО: стало известно о тайном решении Трампа
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Сегодня, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Названы реальные причины госпитализации Началовой

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Сальма Хайек поразила откровенным фото