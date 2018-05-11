Захарова рассказала, как "ветераны АТО" угрожали дипломатам в ООН

Сегодня, 22:05

Захарова возмущена действиями "снайперов из АТО"

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia
Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

Украинские ветераны АТО якобы угрожали расправой сотруднику МИД РФ в здании ООН. Об этом сказала спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО, в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины", – сказала Захарова журналистам в Нью-Йорке.

"По завершении мероприятия эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных наций, подошли к российскому представителю – сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", – утверждает Захарова.

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По ее словам, российская сторона заявила о недопустимости подобных инцидентов в стенах ООН и якобы получила заверения, что российского внешнеполитического ведомства "подобные вещи будут впредь пресекаться".

Ранее Захарова объяснила, почему Украине лучше не разрывать дипотношения с Россией. Спикер МИД РФ считает попытки Киева разорвать отношения с РФ неадекватными.

Кроме того, в России традиционно выступили с возмущением относительно украинского законопроекта по реинтеграции Донбасса. Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, Москва настаивает, чтобы законопроект соотносился с Минскими соглашениями. Также она отметила, что специалисты российского МИД изучат законопроект о реинтеграции Донбасса и дадут оценку на экспертном уровне.
ООН, захарова, мероприятия, ветераны АТО, Мария Захарова
Источник:

Интерфакс

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