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Жители Кемеровской области России просят убежища в Канаде: видео

15 июня, 08:07

Люди жалуются на безденежье, а еще их беспокоит экологическая ситуация, городе угольное предприятие с открытым способом добычи

Жители города Киселевск в Кемеровской области России записали обращение к

. Жалуются на ужасное состояние окружающей среды, маленькие зарплаты и просят у приюта.

Люди жалуются на безденежье, а еще их беспокоит экологическая ситуация. В городе угольное предприятие с открытым способом добычи.

Люди говорят, практически в каждой семье есть онкобольные. Полагают, кроме Джастина Трюдо, услышать их некому. Еще немного надеются на генсека ООН: может ли, он достучатся до российского президента Владимира Путина.

Жители не раз отправляли обращения Владимиру Путину с мольбами о спасении, но ни разу никто не получил никакого ответа.

От Кисельовська до канадской столицы Оттавы – почти девять тысяч километров, Москва – втрое ближе. Впрочем, за океаном, жителей Киселевска услышали быстрее, чем здесь в Кремле.

Но в Канаде заявили: считать беженцами этих людей не могут.

Напомним, в МИД России заявили, что россияне не стремятся к безвизу с Евросоюзом.

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Тег Канада, россияне, Трюдо

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