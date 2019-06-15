Жители Кемеровской области России просят убежища в Канаде: видео
Люди жалуются на безденежье, а еще их беспокоит экологическая ситуация, городе угольное предприятие с открытым способом добычи
Жители города Киселевск в Кемеровской области России записали обращение к
Люди жалуются на безденежье, а еще их беспокоит экологическая ситуация. В городе угольное предприятие с открытым способом добычи.
Люди говорят, практически в каждой семье есть онкобольные. Полагают, кроме Джастина Трюдо, услышать их некому. Еще немного надеются на генсека ООН: может ли, он достучатся до российского президента Владимира Путина.
Жители не раз отправляли обращения Владимиру Путину с мольбами о спасении, но ни разу никто не получил никакого ответа.
От Кисельовська до канадской столицы Оттавы – почти девять тысяч километров, Москва – втрое ближе. Впрочем, за океаном, жителей Киселевска услышали быстрее, чем здесь в Кремле.
Но в Канаде заявили: считать беженцами этих людей не могут.
Напомним, в МИД России заявили, что россияне не стремятся к безвизу с Евросоюзом.
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