Журналист о конфликте Жириновского с Собчак: Лидера ЛДПР выгнали бы даже из стаи макак

Поведение кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского на теледебатах с Ксенией Собчак было крайне возмутительным .Такое мнение высказал известный российский публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Она, в общем, великолепно держалась и проявила впервые такую, я бы сказал, вполне себе медийную политическую зрелость и на фоне Жириновского выглядела неплохо." – прокомментировал журналист.

Поведение же лидера ЛДПР показалось ему неприемлемым.

"Я подозреваю, что если бы Жириновский согласился на какой-нибудь приматологический эксперимент, и его можно был бы засунуть ненадолго в стаю к макакам, его и оттуда бы выгнали за ненадлежащее поведение. Поэтому на фоне Жириновского выглядеть воспитанной дамой несложно." – прокомментировал Невзоров.

"Да вообще, конечно, жалко, что на столы кандидатов в президенты расставляют простую водичку, а не какую-нибудь пикантную смесь, например, азотной и соляной кислоты, потому что это добавило бы драматизма, и вообще, они бы стали гораздо вежливей." – добавил он.

Напомним, Центризбирком России рассмотрел документы Ксении Собчак и разрешил ей участвовать в выборах президента. ЦИК РФ рассмотрел документы Собчак. Она стала кандидатом от партии "Гражданская инициатива".

Ранее телеканал RTVI со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщил, что Ксения Собчак пойдет на выборы президента России. В Кремле, по данным канала, Собчак готовят ту же роль, которую сыграл на выборах 2012 года миллиардер Михаил Прохоров. Прохоров получил 7,98% голосов, Собчак может набрать 8-9% при правильной предвыборной кампании, заявил источник RTVI.