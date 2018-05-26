Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: предъявлены новые обвинения по делу

Обвинения предъявлены еще двум лицам, одному из них инкриминируют хищение средств

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинение по делу о пожаре в Кемерово начальнику главного управления МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову и начальнику отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Григорию Терентьеву. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте СКР.

"В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу", -цитирует пресс-служба комитета слова официального представителя Светланы Петренко.

По версии следствия, Александр Мамонтов и Григорий Терентьев в нарушение требований федерального закона "О пожарной безопасности" и постановления правительства РФ "О федеральном государственном пожарном надзоре" не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня".

Как отмечено сообщении СКР, проверка соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ "Зимняя вишня" согласно действующему законодательству должна была быть осуществлена до 18 марта 2018 года, о чем было достоверно известно Мамонтову и Терентьеву.

По словам Петренко, в результате указанной халатности Мамонтова и Терентьева и произошедшего 25 марта 2018 года пожара в здании ТРЦ "Зимняя вишня" от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибло 60 лиц, из которых 37 несовершеннолетних.

Кроме того, как полагает следствие, с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов с использованием своего служебного положения при пособничестве неустановленных пока лиц совершил хищение вверенного ему имущества – денежных средств Главного управления на сумму более 1,8 млн рублей, что является особо крупным размером, путем растраты в пользу третьих лиц.

Ранее в трагедии в Кемерово обвинили главного пожарного.

Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В середине мая торговый центр снесли в прямом эфире.