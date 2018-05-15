"Зимнюю вишню" в Кемерово снесли в прямом эфире

Сегодня, 10:26

На месте трагедии планируют поставить сквер с часовней или памятником

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

В российском Кемерово начали демонтировать сгоревший торговый центр "Зимняя вишня". Трансляцию сноса проводил сайт Кузбасса A42.ru.

По словам Сергея Цивилева, который является врио главы региона, такое решение приняли сразу же после трагических событий 25 марта. Расходы по сносу ТЦ вязил на себя собственники центра, которые также  подписали соглашение о передаче имущества городу на безвозмездной основе.

Цивилев отметил, что большинство жителей высказалось за то, чтобы на месте ТЦ построили сквер. На его территории планируют построить памятник или часовню. 

Напомним, страшный пожар в Кемерово произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них  – дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.

Ранее сообщалось, что в пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37-ми человек", – добавила Петренко.

Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта.

Во вторник, 27 марта, тысячи людей вышли на акцию протеста в Кемерово с требованием отставки местных властей и правды о причинах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". В Следкоме отметили, что скорее всего причиной возгорания стало замыкание электропроводки.  
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