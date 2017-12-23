Зюганов отказался участвовать в выборах президента России

Сегодня, 02:43

Окончательное решение будет принято на съезде партии в субботу

Геннадий Зюганов, фото wikipedia.org
Геннадий Зюганов, фото wikipedia.org

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов попросил однопартийцев не выдвигать его кандидатом на выборы президента РФ 2018, вместо него руководство партии предложило другого кандидата.

Об этом пишет Русская служба BBC.

О том, что ЦК КПРФ рекомендовал пленуму партии выдвинуть кандидатом в президенты директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина рассказали члены комитета Валерий Рашкин и Сергей Обухов.

"Зюганов заявил, что не выдвигается и предложил Грудинина. Президиум после двух дней споров согласился рекомендовать Грудинина", – рассказал Обухов.

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Кандидатура Грудинина – единственная из предложенных, подчеркнули собеседники Би-би-си.

Отказ лидера КПРФ идти на выборы мог быть вызван его опасениями не занять второе место на выборах, рассказывал ранее Би-би-си собеседник, близкий к президентской администрации, но не уполномоченный комментировать президентскую кампанию.

Зюганов традиционно становился вторым после кандидата от власти почти на всех президентских выборах в России с 1996 года, но последние социологические опросы показывают, что пока "кандидат номер два" в гонке – лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

На выборах 2012 года Зюганов получил 17,2% голосов. За него проголосовали 12,3 млн человек.

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Как сообщалось, в ноябре Зюганов заявил, что все партийные организации выдвинули его кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.

Окончательное решение будет принято на съезде партии в субботу.

Как известно, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года.

Напомним, на ежегодной пресс-конференции 15 декабря на вопросы о выборах президент РФ Владимир Путин ответил сравнением себя с мартышкой из басни Крылова. Все началось с того, что он увидел в зале плакат с надписью "Путин бабай", но сначала прочитал его как "бай-бай". Как известно, по-татарски это означает "Дедушка". В итоге российский лидер решил блеснуть остроумием.

Также была названа причина неучастия Путина в предвыборных дебатах. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что действующему президенту участвовать в таких дебатах бессмысленно. 
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