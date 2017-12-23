Зюганов отказался участвовать в выборах президента России

Окончательное решение будет принято на съезде партии в субботу

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов попросил однопартийцев не выдвигать его кандидатом на выборы президента РФ 2018, вместо него руководство партии предложило другого кандидата.

Об этом пишет Русская служба BBC.

О том, что ЦК КПРФ рекомендовал пленуму партии выдвинуть кандидатом в президенты директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина рассказали члены комитета Валерий Рашкин и Сергей Обухов.

"Зюганов заявил, что не выдвигается и предложил Грудинина. Президиум после двух дней споров согласился рекомендовать Грудинина", – рассказал Обухов.

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Кандидатура Грудинина – единственная из предложенных, подчеркнули собеседники Би-би-си.

Отказ лидера КПРФ идти на выборы мог быть вызван его опасениями не занять второе место на выборах, рассказывал ранее Би-би-си собеседник, близкий к президентской администрации, но не уполномоченный комментировать президентскую кампанию.

Зюганов традиционно становился вторым после кандидата от власти почти на всех президентских выборах в России с 1996 года, но последние социологические опросы показывают, что пока "кандидат номер два" в гонке – лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

На выборах 2012 года Зюганов получил 17,2% голосов. За него проголосовали 12,3 млн человек.

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Как сообщалось, в ноябре Зюганов заявил, что все партийные организации выдвинули его кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.

Окончательное решение будет принято на съезде партии в субботу.

Как известно, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года.

Напомним, на ежегодной пресс-конференции 15 декабря на вопросы о выборах президент РФ Владимир Путин ответил сравнением себя с мартышкой из басни Крылова. Все началось с того, что он увидел в зале плакат с надписью "Путин бабай", но сначала прочитал его как "бай-бай". Как известно, по-татарски это означает "Дедушка". В итоге российский лидер решил блеснуть остроумием.

Также была названа причина неучастия Путина в предвыборных дебатах. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что действующему президенту участвовать в таких дебатах бессмысленно.