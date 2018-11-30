90 человек за 35 лет: в США нашли самого страшного серийного убийцу

Сегодня, 04:39

Семюэл Литтл шокировал ФБР своим признанием и более 30 его жертв уже подтвердились

Сэмюэл Литтл. Фото: AFP
Сэмюэл Литтл. Фото: AFP

Американец Сэмюэл Литтл, осужденный к трем пожизненным заключениям за три убийства, утверждает, что, на самом деле, его жертв было в 30 раз больше.

Он сознался ФБР, что с 1970 по 2005 год он убил 90 человек. Пока что сказать, насколько его слова соответствуют действительности, правоохранители не могут, но 34 жертвы уже они подтвердили.

Если подтвердятся и остальные, 78-летний мужчина может войти в историю, как самый страшный серийный убийца США.

При этом, как сообщает BBC, он достаточно подробно помнит подробности каждого своего преступления – кем были убитые, в каким городах это происходило и на какой машине он тогда ездил. В то же время на даты у него оказалась не такая хорошая память – Литтл путался даже в годах.

Под стражей он находится с 2012 года, когда его арестовали в Кентукки и экстрадировали в Калифорнию по обвинению, связанному с наркотиками. Там оказалось, что его ДНК совпадает с биоматериалами, найденными на телах трех женщин, обнаруженными в Лос-Анджелесе между 1987 и 1989 годами.

И хотя мужчина отрицал свою вину, его приговорили к трем пожизненным срокам.

Напомним, что в прошлом году по естественным причинам в возрасте 83 лет в тюремной больнице умер один из самых известных американских убийц Чарльз Мэнсон.

Также мы писали о смерти другого серийного убийцы - Денниса Нильсена, на счету которого 15 убийств.
США, убийца, преступник, серийный убийца
Источник:

"Сегодня"

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