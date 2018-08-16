"Адские санкции" США против России: политолог объяснила, в чем могут быть сложности

Обнародованный конгрессом США законопроект об "адских санкциях" против России может встретиться с преградами по пути к претворению в жизнь.

Об этом российский политолог, доктор исторических наук и исследователь Chatham House Лилия Шевцова рассказал в интервью сайту "Сегодня".

По ее мнению, политика американской администрации – тормозить по возможности все ограничительные меры в отношении России, а основным инициатором усиления санкционного давления на Россию является Конгресс.

"Там есть ядро законодателей, которые сделали антироссийские санкции своей профессией. Среди них Кардин, Маккейн, Коркер, Рубио, Менендес. В настоящее время в Конгрессе находится на рассмотрении целая куча законопроектов по санкциям в отношении России. Что естественно распыляет внимание и осложняет их принятие. Среди них наиболее жесткие и проработанные – это DETER Act (the Act to Defend Elections from Threats by Establishing "Redlines"), разработанный сенаторами ван Холленом и Рубио в январе. Самый последний "биль" (закон – Ред.) и самый фундаментальный – Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018, или DESKAA, который предложен шестью сенаторами – тремя демократами и тремя республиканцами (Robert Menendez, Benjamin Cardin, Jean Shaheen, Lindsey Graham, Cory Gardner, и John McCain)", – говорит политический эксперт.

По ее словам, чтобы нейтрализовать санкционную машину, которую создала эта шестерка, администрация Трампа вдруг разродилась нынешним августовским пакетом, который санкционирует Россию за "дело Скрипалей".

"Задача Белого дома – удовлетворить недовольных законодателей и успокоить общественное мнение, которое требует ограничить любвеобильность Трампа в отношении Путина. Августовские санкции Госдепа, в принципе, приемлемы для России. Хотя и звучат угрожающе. Но они менее болезненны для России, чем грядущий пакет Конгресса. И самое главное, администрация может в любой момент свои санкции похоронить. Очень удобно. А вот конгрессовские пакеты "убить" нельзя. Вот санкции Джексона-Веника, принятые Конгрессом США в 1974 году, удалось отменить только в 2012 году!", – напомнила политолог.

Говоря о том, какой пакет законодателей имеет шансы на одобрение Конгресса и подписание президентом Трампом, она предположила, что не самый жесткий, ведь принятие билля – это всегда вопрос компромиссов.

"Так, скорее всего проект Рубио будет отклонен. Слишком радикальный и жесткий. А проект "шестерки" будет одобрен. Но серьёзно смягчен. В этом проекте несколько частей, которые касаются суверенного долга, энергетики, российских финансовых институтов и "Северного потока – 2". В процессе обсуждения, по мнению экспертов, знакомых с конгрессовской кухней, например, Андерса Аслунда (эксперта Atlantic Council – Ред.), скорее всего, останутся санкции, которые касаются суверенного долга России и его покупки иностранцами. Но насколько это болезненно для России? Учтем, что ее суверенный долг сейчас составляет 13% бюджета. Словом, большого ущерба не будет", – считает Лилия Шевцова.

А вот санкции, которые могут оказаться ударом для российской энергетики, по ее мнению, скорее всего, будут смягчены.

"Этого требует бизнес. В первую очередь американский. Но и бизнес Европы. Сопротивление подобным санкциям со стороны немецкого бизнес-сообщества и политических кругов особенно серьезно. Германия требует смягчения либо даже отказа от жестких мер в отношении России в области энергетики. Особые споры вызывает вопрос о "Северном потоке – 2". Американский истеблишмент не хочет возбуждать по этому поводу европейцев и особенно немцев. Так, меры по блокировке этого трубопровода вряд ли будут приняты. Вполне могут остаться санкции в отношении российских финансовых институтов. Но их список будет уточняться и это предмет активного лоббирования со стороны пророссийских бизнес-кругов", – подчеркнула исследователь Chatham House.

В то же время, по ее словам, есть вопрос, который может оказаться важнее для будущего санкционного режима в отношении России и других стран.

"Это предложение конгрессменов создать офис по координации санкций, в том числе с Европой. Создание такого офиса американцами может упорядочить запутанный санкционный режим и сделать его более эффективным", – говорит эксперт.

"Что касается призывов расследовать состояние Путина, особой готовности идти в этом направлении в Вашингтоне пока не ощущается. Там видно стремление найти вариант, который бы получил поддержку самых разных сил. Следовательно, авторы всех биллей будут искать компромиссы. Но их итог будет зависеть от конкретной политической ситуации. Если противники Трампа получат новый повод дать под дых президенту через эскалацию жёсткости в отношении России, они это сделают", – резюмировала Шевцова.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в США обнародовали детали нового законопроекта о "санкциях из ада" против РФ. В случае принятия соответствующего закона резидентам США будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ

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