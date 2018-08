"Адские санкции" США против России: политолог объяснила, в чем могут быть сложности

Обнародованный конгрессом США законопроект об "адских санкциях" против России может встретиться с преградами по пути к претворению в жизнь.

Об этом российский политолог, доктор исторических наук и исследователь Chatham House Лилия Шевцова рассказал в интервью сайту "Сегодня".

По ее мнению, политика американской администрации – тормозить по возможности все ограничительные меры в отношении России, а основным инициатором усиления санкционного давления на Россию является Конгресс.

"Там есть ядро законодателей, которые сделали антироссийские санкции своей профессией. Среди них Кардин, Маккейн, Коркер, Рубио, Менендес. В настоящее время в Конгрессе находится на рассмотрении целая куча законопроектов по санкциям в отношении России. Что естественно распыляет внимание и осложняет их принятие. Среди них наиболее жесткие и проработанные – это DETER Act (the Act to Defend Elections from Threats by Establishing "Redlines"), разработанный сенаторами ван Холленом и Рубио в январе. Самый последний "биль" (закон – Ред.) и самый фундаментальный – Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018, или DESKAA, который предложен шестью сенаторами – тремя демократами и тремя республиканцами (Robert Menendez, Benjamin Cardin, Jean Shaheen, Lindsey Graham, Cory Gardner, и John McCain)", – говорит политический эксперт.