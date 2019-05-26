Американцы заплатили 100 млн долларов за увлечение Трампа гольфом

Нынешний хозяин Белого дома является большим поклонником гольфа и владеет 16 клубами

Дональд Трамп по время игры в гольф. Фото: Getty Images

Увлечение Дональда Трампа гольфом за время его президентства обошлось американским налогоплательщикам в 100 млн долларов. Такие данные приводит интернет-издание The Huffington Post, подсчитавшее средства, потраченные из госбюджета США на отдых хозяина Белого дома на гольф-полях.

По данным издания, в общей сложности на поездки Трампа в свою резиденцию Мар-а-Лаго и его гольф-клуб в штате Флорида ушло 81 млн долларов. Летом хозяин Белого дома чаще посещал принадлежащий его гольф клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Игра президента на этом поле обошлась бюджету в 17 млн долларов. Кроме того, в прошло году Трамп ездил играть в свой гольф-клуб в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), на что из средств налогоплательщиков было потрачено миллион долларов. Еще в 3 млн долларов встали госказне выходные Трампа в гольф-клубе в Шотландии, проведенные президентом в ходе его прошлогоднего визита в Великобританию.

The Huffington Post подсчитал, что за 8 лет президентства предшественника Трампа, Барака Обамы, на его "выходные поездки" и отпуск было потрачено 97 млн долларов.

Нынешний хозяин Белого дома является большим поклонником гольфа и владеет 16 гольф-клубами в США и за пределами страны. Согласно подсчетам американских журналистов, Трамп за время своего президентства сыграл около 140 партий в гольф, причем большую часть — на собственных площадках. В январе-2019 он посетовал на то, что из-за временной приостановки работы федерального правительства ему не удалось провести рождественские праздники и Новый год в Мар-а-Лаго с семьей и поиграть там в гольф.

Ранее Трамп также заявлял, что хотел бы сыграть в гольф с премьером Японии и Королевой Елизаветой II. По словам президента США, человек лучше раскрывается на гольф-поле, чем на деловом обеде.

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