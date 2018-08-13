Американец на самолете врезался в собственный дом: видео

В доме в момент крушения находились жена и сын пилота

Пилот в штате Юта направил легкий самолет на собственный дом, где в тот момент находились его жена и сын. Как сообщила в понедельник телекомпания Fox News, 47-летний Дуэйн Йоуд погиб, его жена и взрослый сын не пострадали.

"В момент, когда самолет врезался в дом, там находились два человека, – привела телекомпания слова представителя полиции города Пейсон Нойми Сандовал. – Они смогли выбраться из дома, не получив при этом травм. Конечно, они испытали шок, но физически они не пострадали".

По ее словам, "при падении самолета на дом возник сильный пожар и от самолета мало что осталось".

На видео, снятом на месте происшествия, виден сильно закопченный фасад двухэтажного дома и обгоревшие обломки летательного аппарата перед ним.

Как сообщалось, недалеко от аэропорта Вондербум в Претории 10 июня произошла авиакатастрофа. Один из пассажиров записал видео крушения. Ему удалось снять загоревшийся двигатель самолета

Напомним, ранее в Сирии разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Также мы сообщали, что на с экранов радаров исчез пассажирский самолет Ан-26,выполнявший рейс в Гавану из аэропорта Баракоа на востоке страны. На борту самолета могли находиться до 39 человек.