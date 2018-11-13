Американец пять лет ставил в лото на "особенные числа" и сорвал джекпот

Мужчина признался, что покупает билеты лотереи только перед действительно крупным джекпотом

Житель американского штата Северная Каролина пять лет играл в лотерею, вписывая в билеты свои любимые числа, и сорвал большой куш. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Бенджамин Синклер (Benjamin Sinclair) из города Уинстон-Сейлем признался, что покупает билеты лотереи Powerball только перед действительно крупным джекпотом. Каждый раз он использует одни и те же числа: 08-12-13-19-27, которые называет "особенными".

Комбинация любимых номеров принесла американцу выигрыш в один миллион долларов. Мужчина решил забрать куш сразу с уплатой налога, а не получить целиком в течение нескольких лет. В итоге сумма составила около 705 тысяч долларов.

Напомним, сотрудники компании из американского штата Мичиган сообща купили лотерейные билеты и выиграли миллион долларов.

"Когда джекпоты в лотереях Mega Millions и Powerball стали большими, начальник сказал собирать деньги и пообещал, что удвоит нашу сумму", — рассказал один из членов лотерейного клуба. От участия в затее отказались только три человека.

Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions. Таким образом, он сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.

Также мы писали, что житель Черкасской области сорвал миллион в лотерею.Также сообщали, что во Львове выиграли в лотерею огромную сумму денег. Выигрышный билет, принесший владельцу миллион гривен, был приобретен во Львове в одном из супермаркетов на улице Богдана Хмельницкого.