Американец пять лет ставил в лото на "особенные числа" и сорвал джекпот

Сегодня, 23:21

Мужчина признался, что покупает билеты лотереи только перед действительно крупным джекпотом

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Житель американского штата Северная Каролина пять лет играл в лотерею, вписывая в билеты свои любимые числа, и сорвал большой куш. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Бенджамин Синклер (Benjamin Sinclair) из города Уинстон-Сейлем признался, что покупает билеты лотереи Powerball только перед действительно крупным джекпотом. Каждый раз он использует одни и те же числа: 08-12-13-19-27, которые называет "особенными".

Комбинация любимых номеров принесла американцу выигрыш в один миллион долларов. Мужчина решил забрать куш сразу с уплатой налога, а не получить целиком в течение нескольких лет. В итоге сумма составила около 705 тысяч долларов.

Напомним, сотрудники компании из американского штата Мичиган сообща купили лотерейные билеты и выиграли миллион долларов

"Когда джекпоты в лотереях Mega Millions и Powerball стали большими, начальник сказал собирать деньги и пообещал, что удвоит нашу сумму", — рассказал один из членов лотерейного клуба. От участия в затее отказались только три человека.

Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions. Таким образом, он сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.

Также мы писали, что житель Черкасской области сорвал миллион в лотерею.Также сообщали, что во Львове выиграли в лотерею огромную сумму денег. Выигрышный билет, принесший владельцу миллион гривен, был приобретен во Львове в одном из супермаркетов на улице Богдана Хмельницкого.
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Источник:

Lenta.ru

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