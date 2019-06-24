В США молодой парень расстрелял посетителей бара

Один из раненых погиб, еще десять оказались в больнице

Один из посетителей бара в городе Саут-Бенд в штате Индиана открыл огонь по находящимся в заведении людям. Это произошло около двух часов ночи по местному времени. В результате стрельбы один человек погиб, десять получили ранения. Прибывший на место преступления полицейский патруль не застал преступника.

В то же время правоохранителям удалось установить личность нападавшего. Мужчину зовут Брэндон Уильямс, ему 27 лет, он – житель соседнего города Найлс. Полиция обратилась ко всем, кто что-то видел или слышал об этом инциденте, сообщать информацию на горячую линию.

Неделю назад в США неизвестный открыл огонь на выпускном. На вечеринку, где праздновали окончание школы, собралось около 60 человек. В результате стрельбы один человек погиб и еще семь пострадали.

Полиция тажке расследует детали стрельбы в Балтиморе. Там неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники. Тогда правоохранители сообщили, что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.

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