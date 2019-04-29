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Стрельба в американском Балтиморе: новые подробности

29 апреля, 04:02

По сообщениям местных СМИ, стрельба произошла, когда люди собрались на пикник

Фото: REUTERS/John Gastaldo
Фото: REUTERS/John Gastaldo.

Один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в городе Балтимор (штат Мэриленд), сообщает Associated Press.

Пресс-секретарь Департамента полиции Чакия Фенной заявила агентству, что вечером в воскресенье в полицию поступил звонок с сообщением о том, что несколько человек ранены в результате стрельбы.

По ее данным, одна из жертв умерла, но у нее нет информации о состоянии других.

Стрельба произошла на улице в западной части города.

По сообщениям местных СМИ, стрельба произошла, когда люди собрались на пикник.

Как отметила Фенной, полиция не располагает данными о причинах происшествия и подозреваемых.

Ранее сообщалось, что 19-летний Джон Эрнест за несколько часов перед нападением на синагогу в городе Пауэй в Калифорнии, США опубликовал свой манифест. 

В письме Эрнест сообщает о планах нападения и упоминает о других атаках на молитвенные дома, включая синагогу Дерева Жизни в Питтсбургеа также расстрел мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия. Эрнест также говорит о своем презрении к евреям и берет на себя ответственность за пожар в мечети в Эскондидо, который произошел через полторы недели после нападений в Крайстчерче.

В своем манифесте Эрнест также рассказал о своем характере, политической принадлежности, а также причин и целей для предполагаемой стрельбы. В результате стрельбы погибли 60-летняя женщина, раввин синагоги лишился указательного пальца. 34-летний мужчина и две девочки получили ранения.


Также мы рассказывали, что в ноябре прошлого года инцидент со стрельбой произошел в штате Калифорния, в городе Тайзенд-Оукс, пригороде Лос-Анджелеса. Вооруженный мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся. 

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Тег США, жертвы, стрельба, балтимор

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