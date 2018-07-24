Американец разорвал отношения с телеведущей из-за компьютерных игр

Вчера, 17:52

Он посчитал, что из-за отношений у него упала "успеваемость"


Американец Дуглас Мартин разорвал отношения с мексиканкой Янет Гарсия, удостоенной звания самой сексуальной ведущей прогноза погоды в мире.

Парень объяснил, что он – профессиональный геймер, а из-за Гарсии у него ухудшилась кибердисциплина и "успеваемость" в играх. Поэтому после трех лет совместной жизни предложил разорвать отношения. Ради компьютерный игр. 

Ранее мы писали как парень бросил беременную девушку в День святого Валентина, и она сделала любимому ответный "подарок". Молодой человек отказался воспитывать ребенка. Тогда будущая мама решила метафорично напомнить ему об отцовском долге, оставив подожженную детскую распашонку в квартире, из которой он попросил ее съехать. Как сообщает Sun, девушка в гневе порезала его вещи, подожгла мебель и даже не пыталась скрыться.

Также мы писали, чтояпонские правоохранители задержали 34-летнюю Мидори Кавамию, которую обвиняют в том, что она уничтожила принадлежавшую ее бывшему супругу коллекцию скрипок общей стоимостью в 950 тысяч долларов.
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Источник:

"Сегодня"

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