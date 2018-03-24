Американка выиграла 8 млн долларов в лотерею

Сегодня, 04:58

Женщина пожелала получить выигрыш одним платежом

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

57-летняя жительница Озарка выиграла в лотерею штата Флорида 8 млн долларов, передает УНН со ссылкой на WSF news.

Имя победителя — Кассандра Холмс. Она пожелала получить выигрыш одним платежом. С вычетом всех налогов, американка заберет домой чуть больше 5 млн долларов.

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Магазин, где был продан выигрышный лотерейный билет, получит награду в размере 1% процента от суммы выигрыша, т.е. – 50 тысяч долларов США.

Ранее мы писали, что в Черновцах во время розыгрыша одной из государственных лотерей обладатель счастливого билета сорвал второй по величине главный приз – 1 млн 500 тыс. гривен. Известно, что выигрышную ставку сделали на ул. Калиновской областного центра Буковины.

Также  один из жителей Львовской области неожиданно стал миллионером и выиграл в лотерею 5,5 млн гривен. "Счастливая" ставка была сделана на автостанции №2, что на ул. Богдана Хмельницкого, и стоила новоиспеченному богачу 50 гривен.

А 46-летняя украинка Оксана Захарова из Нью-Джерси практически "по ошибке" выиграла в лотерею пять миллионов долларов. Деньги она будет получать частями до конца своей жизни. Лотерейный билет, на котором нужно было сцарапать защитное поле, женщина хотела приобрести за один доллар в Манхеттене (Нью-Йорк) во время шопинга. Так случилось, что продавец случайно вручил ей билет, который стоил десять долларов.
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