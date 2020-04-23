Американская разведка не нашла доказательств искусственного происхождения коронавируса

Ученые со всего мира исследовали коронавирус и его генетическую последовательность

Бюро разведки и исследований Госдепартамента США не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа. Об этом помощник госсекретаря США Эллен Маккарти, возглавляющая INR, заявила в среду во время видеоконференции, проводившейся американской неправительственной организацией "Альянс разведки и национальной безопасности" (The Intelligence and National Security Alliance, INSA. – Ред.).

"Мы (сотрудники Бюро разведки и исследований Госдепартамента. —Ред.) провели много времени, изучая это. Наша позиция заключается в том, что ученые со всего мира исследовали коронавирус и его генетическую последовательность. На данном этапе нет свидетельств того, что он генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию", – сказала она в ответ на вопрос о происхождении коронавируса.

"Мы не знаем, где находится „нулевой пациент", откуда это пошло. Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем. Но нам известно, что эксперты в области здравоохранения в течение долгого времени изучают это. Они изучали концепцию о потенциальной передаче вируса от животных к человеку. Появился ли он на рынке морепродуктов или в лаборатории – таких данных у нас пока нет", – добавила Маккарти.

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Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, якобы мог начать распространяться новый коронавирус.

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в свою очередь отмечал, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox news о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

В то же время официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб сообщила, что ВОЗ в этом вопросе "основывается на научных данных" и считает, что этот "вирус имеет животное происхождение".

Ранее сообщалось, что в Пентагоне склонны считать, что коронавирус имеет естественное происхождение.

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